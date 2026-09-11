Житель Камчатки украл чужой багажник и попытался спрятать его в своем гараже
В Петропавловске-Камчатском полицейские раскрыли кражу автомобильного багажника. Об этом сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.
Заявление о пропаже имущества с территории ГСК подал 55-летний местный житель. Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника.
Выяснилось, что 4 сентября 2026 года виновник случившегося находился на улице Пограничной, когда заметил чёрный железный багажник. Мужчина «тайно» забрал его и отнёс в свой гараж — однако эти действия попали на камеры видеонаблюдения. Злоумышленник собирался сдать добычу в пункт приёма металлолома, но осуществить задуманное не успел.
Полиция возбудила в отношении фигуранта уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Причиненный ущерб мужчина возместил, а похищенное у него изъяли. Расследование продолжается.
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