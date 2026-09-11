Житель Камчатки украл чужой багажник и попытался спрятать его в своем гараже

11 сентября 2026, 04:32

Фото: кадр из видео канала в MAX «Полиция Камчатки»/@mvd41

В Петропавловске-Камчатском полицейские раскрыли кражу автомобильного багажника. Об этом сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.