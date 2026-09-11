Взрыв на пришвартованной барже унёс жизнь одного человека

11 сентября 2026, 03:36

Взрыв на барже в Нью-Йорке унёс жизнь одного человека, ещё двое пострадали

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Нью-Йорке на пришвартованной барже произошёл взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу города.