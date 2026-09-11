Взрыв на пришвартованной барже унёс жизнь одного человека
В Нью-Йорке на пришвартованной барже произошёл взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу города.
Громкий хлопок раздался на Статен-Айленде. Затем в экстренные службы поступило сообщение о возгорании транспортного контейнера, которое началось после взрыва. Точных сведений о том, что стало причиной случившегося, пока не поступало.
Огнеборцы прибыли на место и оперативно потушили пламя. К сожалению, в результате инцидента скончался один человек. Двое сотрудников пожарной службы получили лёгкие травмы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в школе №6 Каневского района Краснодарского края произошло массовое отравление, у нескольких учеников зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции. Сотрудники местного Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.
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