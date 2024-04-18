Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.
Согласно представленных данным, боевой беспилотник атаковал центральную часть объекта.
МАГАТЭ также было проинформировано о том, что очередная атака не привела к пострадавшим и повреждениям.
Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что у организации нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, находящейся на объекте, что сегодняшний беспилотник был «нейтрализован», не сообщив при этом никаких подробностей», — сообщили в агентстве.
МАГАТЭ также было проинформировано о том, что очередная атака не привела к пострадавшим и повреждениям.
Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что у организации нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак