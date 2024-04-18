Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов заявил, что оренбуржцы, которые самостоятельно возвели дамбу для защиты от наводнения, не просто не должны привлекаться к ответственности за такое самоуправство, но и требовать от местных властей компенсацию.