Названы первые шаги для женщин при столкновении с домашним насилием

06 мая 2026, 19:23

Депутат Госдумы Буцкая: женщины не должны молчать о домашнем насилии

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что женщины, которые подвергаются домашнему насилию, не должны молчать. Об этом она сообщила на пресс-конференции на тему «Бьёт или любит? Кто виноват в росте домашнего насилия» в пресс-центре ИА НСН.





В беседе с NEWS.ru депутат отметила, что жертвам необходимо рассказывать о случившемся. По словам парламентария, если ситуация вышла из-под контроля, то женщине следует обратиться в полицию.

«Первое, что должна сделать женщина, — она должна об этом сказать. И дальше вопрос: кому сказать? Она может пойти к психологу, если это ещё ситуация такая, из которой она сама может выйти. Она может обратиться в кризисный центр, как мы говорили, государственный или некоммерческий», — заявила Буцкая.