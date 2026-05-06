Названы первые шаги для женщин при столкновении с домашним насилием
Депутат Госдумы Буцкая: женщины не должны молчать о домашнем насилии
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что женщины, которые подвергаются домашнему насилию, не должны молчать. Об этом она сообщила на пресс-конференции на тему «Бьёт или любит? Кто виноват в росте домашнего насилия» в пресс-центре ИА НСН.
В беседе с NEWS.ru депутат отметила, что жертвам необходимо рассказывать о случившемся. По словам парламентария, если ситуация вышла из-под контроля, то женщине следует обратиться в полицию.
«Первое, что должна сделать женщина, — она должна об этом сказать. И дальше вопрос: кому сказать? Она может пойти к психологу, если это ещё ситуация такая, из которой она сама может выйти. Она может обратиться в кризисный центр, как мы говорили, государственный или некоммерческий», — заявила Буцкая.Помимо этого, депутат посоветовала найти ближайший МФЦ и узнать там адреса органов социальной защиты. Она объяснила, что такие пункты в регионах имеют разные названия, поэтому людям нелегко их найти. Политик уточнила: помощь женщинам и детям, которые попали в трудное положение, специалисты предоставляют бесплатно.