Стартует новый сезон II Петербургского молодёжного форума общественной безопасности «Сигнал»
Стартовал новый сезон II Петербургского молодежного форума общественной безопасности «Сигнал». Этот проект реализуется благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь.Гранты). В этом году участников ожидает расширенная конкурсная программа и новые форматы участия.
Форум посвящен памяти Героя Российской Федерации, бывшего министра МЧС России Евгения Зиничева и подвигу спасателей. Мероприятие приурочено к 60-летию со дня его рождения.
Форум открыт для граждан РФ и стран СНГ в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших конкурсный отбор или приглашенных организаторами. Среди участников будут школьники, студенты колледжей и вузов, молодые специалисты, представители органов власти, волонтеры, активисты, участники молодежных движений, а также представители медицинских, спасательных и патриотических организаций.
Конкурсная программа форума включает следующие направления:
- Конкурс научных работ — участникам предлагается представить исследования в области права, медицины, цифровых технологий и профилактики ЧС. Для конкурсантов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области очный этап пройдет в формате молодежной научно-практической конференции. Остальные представят свои работы дистанционно с онлайн-защитой. Десять лучших работ будут отмечены дипломами, бесплатной поездкой в Санкт-Петербург (включая проживание, питание и экскурсионную программу), а их авторы выступят спикерами на форуме. Лучшие исследования опубликуют в научном сборнике.
- Конкурс социальных видеороликов «Безопасность начинается с тебя» — участникам нужно создать короткий видеоролик на тему общественной безопасности, первой помощи и правовой грамотности. Шесть лучших работ будут приглашены на форум с бесплатным проживанием и питанием, а их авторы смогут продемонстрировать свои работы на основной площадке мероприятия.
- Конкурс плакатов и инфографики «Вместе за безопасность» — участникам предлагается разработать визуальные материалы, которые будут популяризировать культуру безопасности и ответственное поведение. Лучшие работы представят на торжественной выставке форума.
- Фотоконкурс «На линии жизни» — участники должны сделать фотографии, отражающие деятельность спасательных служб, работу добровольцев и значимые социальные ситуации. Лучшие снимки будут включены в отдельную экспозицию для участников и гостей форума.
