Достижения.рф

Стартует новый сезон II Петербургского молодёжного форума общественной безопасности «Сигнал»

Стартовал прием заявок на II Петербургский молодежный форум «Сигнал»
Фото: пресс-служба Петербургского молодёжного форума общественной безопасности «Сигнал»

Стартовал новый сезон II Петербургского молодежного форума общественной безопасности «Сигнал». Этот проект реализуется благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь.Гранты). В этом году участников ожидает расширенная конкурсная программа и новые форматы участия.



Форум посвящен памяти Героя Российской Федерации, бывшего министра МЧС России Евгения Зиничева и подвигу спасателей. Мероприятие приурочено к 60-летию со дня его рождения.

Форум открыт для граждан РФ и стран СНГ в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших конкурсный отбор или приглашенных организаторами. Среди участников будут школьники, студенты колледжей и вузов, молодые специалисты, представители органов власти, волонтеры, активисты, участники молодежных движений, а также представители медицинских, спасательных и патриотических организаций.

Конкурсная программа форума включает следующие направления:

  • Конкурс научных работ — участникам предлагается представить исследования в области права, медицины, цифровых технологий и профилактики ЧС. Для конкурсантов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области очный этап пройдет в формате молодежной научно-практической конференции. Остальные представят свои работы дистанционно с онлайн-защитой. Десять лучших работ будут отмечены дипломами, бесплатной поездкой в Санкт-Петербург (включая проживание, питание и экскурсионную программу), а их авторы выступят спикерами на форуме. Лучшие исследования опубликуют в научном сборнике.
  • Конкурс социальных видеороликов «Безопасность начинается с тебя» — участникам нужно создать короткий видеоролик на тему общественной безопасности, первой помощи и правовой грамотности. Шесть лучших работ будут приглашены на форум с бесплатным проживанием и питанием, а их авторы смогут продемонстрировать свои работы на основной площадке мероприятия.
  • Конкурс плакатов и инфографики «Вместе за безопасность» — участникам предлагается разработать визуальные материалы, которые будут популяризировать культуру безопасности и ответственное поведение. Лучшие работы представят на торжественной выставке форума.
  • Фотоконкурс «На линии жизни» — участники должны сделать фотографии, отражающие деятельность спасательных служб, работу добровольцев и значимые социальные ситуации. Лучшие снимки будут включены в отдельную экспозицию для участников и гостей форума.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0