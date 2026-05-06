Стало известно, сколько теперь стоит отдых за границей
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что в 2025 году средняя цена зарубежного тура для россиян достигла 92,7 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, российские туроператоры продали поездки за границу на общую сумму 596,206 миллиарда рублей. Александр Осауленко отметил рост числа компаний в сфере выездного туризма. Сейчас в ассоциацию «Турпомощь» входят 435 участников. Глава объединения добавил, что число туроператоров уверенно растет. Он подчеркнул, что такая динамика прослеживается все четче.
Напомним, что наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян по-прежнему остаются Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, а также ряд стран ближнего зарубежья. Именно эти маршруты чаще всего рассматривают туристы, которые хотят совместить относительно доступную стоимость поездки, прямое авиасообщение и понятные условия въезда.
Эксперты туристического рынка отмечают, что при выборе зарубежного отдыха россияне все чаще ориентируются не только на цену тура, но и на транспортную доступность, продолжительность перелета, сезонность и визовые требования. Для многих путешественников важным фактором остается возможность быстро организовать поездку без сложной подготовки документов.
