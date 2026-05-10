Учёные предупредили о глобальной катастрофе, от которой пострадают миллионы людей
Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем прогнозировали учёные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.
Один из авторов работы Цинь Чжоу пояснил, что главным глобальным последствием ускоренного таяния станет повышение уровня моря, поскольку в Антарктиде находится крупнейший потенциальный источник будущего подъёма воды.
Шельфовые ледники представляют собой плавучие или частично опирающиеся на дно ледники. Они текут от берега в море в виде утончающейся к краю плиты, которая заканчивается обрывом, и являются продолжением наземных ледниковых покровов. Иногда, в более редких случаях, они образуются из-за накопления снега на морском льду.
Если антарктический шельфовый ледник ослабнет или разрушится, процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит. По словам учёных, в этом случае уровень моря может подняться на целых 58 метров. В результате гипотетического наводнения пострадают миллионы людей.
