Достижения.рф

Учёные предупредили о глобальной катастрофе, от которой пострадают миллионы людей

РИА Новости: Учёные предупредили об ускоренном таянии шельфовых ледников Антарктиды
Фото: iStock/msan10

Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем прогнозировали учёные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.



Один из авторов работы Цинь Чжоу пояснил, что главным глобальным последствием ускоренного таяния станет повышение уровня моря, поскольку в Антарктиде находится крупнейший потенциальный источник будущего подъёма воды.

Шельфовые ледники представляют собой плавучие или частично опирающиеся на дно ледники. Они текут от берега в море в виде утончающейся к краю плиты, которая заканчивается обрывом, и являются продолжением наземных ледниковых покровов. Иногда, в более редких случаях, они образуются из-за накопления снега на морском льду.

Если антарктический шельфовый ледник ослабнет или разрушится, процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит. По словам учёных, в этом случае уровень моря может подняться на целых 58 метров. В результате гипотетического наводнения пострадают миллионы людей.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0