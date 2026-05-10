Врач раскрыла, почему нельзя давить клеща при удалении
Раздавливание клеща во время его удаления опасно для здоровья человека. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
При раздавливании паразита инфицированная слюна или содержимое его желудка могут попасть в ранку на коже. Это значительно повышает риск заражения опасными инфекциями, которые переносят клещи. Врач подчеркнула, что извлекать насекомое следует очень аккуратно, ни в коем случае не сдавливая его тело.
Ранее энтомолог Константин Китаев объяснял последовательность действий сразу после укуса клеща. Он также отметил, что при самостоятельном извлечении насекомого следует отвезти его в лабораторию, чтобы проверить, является ли паразит переносчиком опасных заболеваний.
7 мая терапевт «Он Клиник» Ольга Султанова предупредила, что в текущем году увеличился спрос на вакцинацию против клещевых инфекций.
