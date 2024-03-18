Названы плюсы детского сада для ребёнка

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Педиатр Мария Чахнашвили заявила, что детский сад полезен для ребёнка, поскольку там дети социализируются, учатся общаться друг с другом, находят друзей.
Также в детсаду у ребёнка формируется режим дня. По словам специалиста, дети, посещающие садик, реже болеют в начальной школе.
Кроме этого, в детском саду ребёнок учится управлять своим поведением.
Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что вводить блины в рацион ребенка можно начиная с 2 лет.
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«Дети в садах получают помощь квалифицированных специалистов: педагогов, психологов, логопедов. В домашней обстановке очень сложно обеспечить ребёнку достаточное количество свободного пространства для игр и творчества. Также программа обучения в садах построена с учётом программы тестирования в первый класс», — добавила в беседе с Газета.ру Чахнашвили.
Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что вводить блины в рацион ребенка можно начиная с 2 лет.
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Мелисса Тимофеева