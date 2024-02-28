Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как воспитать у ребёнка неприятие наркотиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подросток может начать принимать наркотики из желания справиться со своими проблемами, непониманием и конфликтами. Об этом сообщила главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Самые распространённые причины первого употребления психоактивных веществ – желание получить приятные ощущения и почувствовать себя свободнее в общении, а также борьба с неприятными чувствами, дурная компания и стремление казаться взрослым. Подросток, желающий справиться со своими проблемами, борясь с непониманием, конфликтами, непременно попробует то, что, как ему кажется, избавит его от забот. Чтобы предотвратить беду, важно иметь доверительные отношения с ребёнком», – отметила Одинаева.По её словам, в семье нужно строго придерживаться принципов здорового образа жизни и любите ребёнка безусловной любовью – не за оценки и успехи или образцовое поведение, а просто потому, что он есть.
«Чаще беседуйте с ним на самые разные темы. Поощряйте инициативу и цените мнение подростка. Относитесь с уважением к его потребностям и увлечениям. Доверие и уважение личности подростка – главные условия общения в семье. Для этого родителям нельзя терять связь с детьми, особенно подросткового возраста, быть в курсе их интересов и круга общения», – считает специалист.Ещё одно правило – научить ребёнка отказывать сверстникам, говорить в нужный момент слово «нет».
«Научите ребёнка ценить своё здоровье, радоваться жизни. Воспитывайте детей самостоятельными, ответственными людьми. Не делайте за ребёнка то, что он должен делать сам», – добавила Одинаева.С 26 февраля по 3 марта в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств. Как подчеркнули в подмосковном Минздраве, особенно важно уберечь от этого детей и подростков.
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Лора Луганская