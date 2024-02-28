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Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как воспитать у ребёнка неприятие наркотиков

28 февраля 2024, 17:37
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подросток может начать принимать наркотики из желания справиться со своими проблемами, непониманием и конфликтами. Об этом сообщила главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Самые распространённые причины первого употребления психоактивных веществ – желание получить приятные ощущения и почувствовать себя свободнее в общении, а также борьба с неприятными чувствами, дурная компания и стремление казаться взрослым. Подросток, желающий справиться со своими проблемами, борясь с непониманием, конфликтами, непременно попробует то, что, как ему кажется, избавит его от забот. Чтобы предотвратить беду, важно иметь доверительные отношения с ребёнком», – отметила Одинаева.
По её словам, в семье нужно строго придерживаться принципов здорового образа жизни и любите ребёнка безусловной любовью – не за оценки и успехи или образцовое поведение, а просто потому, что он есть.

«Чаще беседуйте с ним на самые разные темы. Поощряйте инициативу и цените мнение подростка. Относитесь с уважением к его потребностям и увлечениям. Доверие и уважение личности подростка – главные условия общения в семье. Для этого родителям нельзя терять связь с детьми, особенно подросткового возраста, быть в курсе их интересов и круга общения», – считает специалист.
Ещё одно правило – научить ребёнка отказывать сверстникам, говорить в нужный момент слово «нет».
«Научите ребёнка ценить своё здоровье, радоваться жизни. Воспитывайте детей самостоятельными, ответственными людьми. Не делайте за ребёнка то, что он должен делать сам», – добавила Одинаева.
С 26 февраля по 3 марта в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств. Как подчеркнули в подмосковном Минздраве, особенно важно уберечь от этого детей и подростков.

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Врач Неронов: Энергетические напитки могут грозить инсультом
28 февраля 2024, 16:16

Фото: istockphoto.com/Stockah

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту, а также инфаркту.
Кроме того, такие напитки могут привести к ожирению, нарушению обмена веществ, проблемам с зубами, добавил врач.

«Полностью противопоказаны энергетики беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, которые не в состоянии контролировать потребление напитка, людям с болезнями сердца и сосудов, расстройствами пищеварительной системы и сахарным диабетом. С большой осторожностью к ним нужно относиться лицам с расстройствами психики», — отметил в беседе с «Известиями» Неронов.

Ранее исследователи медицинской школы Вашингтонского университета в США выяснили, что злоупотребление пивом и ликером повышает риск появления раковых опухолей в области головы и шеи.

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#врач
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Сомнолог Царёва: «Каждое пятое ДТП в России связано с сонливостью»
Сомнолог Царёва перечислила последствия дефицита сна
28 февраля 2024, 15:29

Фото: Istockphoto / metamorworks

У дефицита сна есть множество последствий. Долгосрочные развиваются несколько лет. Но есть и краткосрочные – те, которые наступают буквально на следующий день после того, как человек не выспался. Об этом сообщила «Радио 1» кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царёва.
«Если говорить, что случится сразу после того, как вы не выспались, то, во-первых, повышаются риски по заболеваниям ОРВИ. На несколько десятков процентов увеличивается риск заразиться, если на вас кто-то чихнёт, а вы накануне не выспались. Второе – это сонливость. У нас каждое пятое ДТП связано с сонливостью. Это выше, чем в Европе: у них – 12%. Согласитесь, очень важно, доберётесь ли вы до работы или до этого места, куда хотите. А самая частая история – обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и болезней пищеварения», – отметила Царёва.
Кроме того, по её словам, недостаток сна накладывает отпечаток на психику и пищевое поведение человека.
«Настроение меняется, мы становимся более раздражительными, срываемся на близких, пропускаем тренировки, копим стресс. У нас нарастает тревога и депрессия. Но для возникновения депрессии нужно не высыпаться как минимум месяц, а по тревоге можно быть уверенным на 50%, что она возникнет. Кстати, уже вечером после того, как ночью вы не выспались, у вас резко повысится аппетит. Причём хотеться будет именно вредной пищи – жирной, солёной и сладкой», – сказала собеседница «Радио 1».
Что касается оптимальной продолжительности сна, то, по словам сомнолога, нормой считается промежуток от четырёх до 12 часов. Всё зависит от возраста, здоровья, психических и физических нагрузок пациента.

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Подмосковные врачи смогли спасти 8-летнему ребенку слух
28 февраля 2024, 13:46

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи предупреждают: применение ватных палочек приводит к разрыву барабанной перепонки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обеспокоенная мама ребенка обратилась в больницу с жалобами у мальчика на боль в ухе и снижение слуха. В ходе осмотра врачи узнали, что ребенок чистил ухо ватной палочкой и случайно проткнул барабанную перепонку.

«При ближайшем рассмотрении при помощи эндоскопа визуализировалась перфорация, которая сразу меняет план лечения. В данном случае перфорация была точечной и при консервативном лечении она закрывается самостоятельно <…> Второй проблемой в этой истории стали капли, которые только усугубили ситуацию. За компетентной помощью надо сразу обращаться к врачу. Нашему пациенту было прописано беречь ухо от воды, применять другие ушные капли и обезболивающее, плюс обязательный контроль», - поделилась врач-оториноларинголог Наталия Хвостикова.

​Стоит отметить, что через неделю лечения ​к мальчику вернулся нормальный слух и ушли боли.

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Проживание вблизи баров и точек быстрого питания может плохо сказаться на здоровье сердца
Circulation: Ученые рассказали об опасности жизни около баров и точек фаст-фуда
28 февраля 2024, 12:27

Фото: istock / Lacheev

Жилье, расположенное около баров и ресторанов быстрого питания повышает риск сердечной недостаточности. Об этом стало известно из исследования, которое опубликовал журнал Circulation: Heart Failure.
Ученые из Университета Тулейн в Нью-Йорке проверили показатели здоровья 500 тысяч человек. Они замеряли влияние участников на три типа пищевой среды: пабы или бары, кафе или рестораны и точки быстрого питания. Исследования длилось 12 лет и за этот период было зафиксировано порядка 13 тысяч случаев сердечной недостаточности.

Выяснилось, что испытуемых с наибольшей плотностью точек готовой еды вероятность сердечной недостаточности выше 16% выше, чем у людей, живущих вдали от таких заведений. Жилье возле пабов и баров увеличивает риск на 14%.

Причина этому проста: люди, соседствующими с такими заведениями люди чаще пьют спиртное и употребляют нездоровую пищу.

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Мифы и правда о родинках: что нужно знать
Онколог Суна Исакова развенчала мифы о родинках
28 февраля 2024, 11:39

Фото: iStock/Voyagerix

Родинки являются распространенным явлением, и вокруг них существует множество мифов и заблуждений. Эти мифы могут вызывать неоправданную тревогу, поэтому «Известия» обратились за комментариями к онкологу, и, оказалось, что многие утверждения в которые мы верим, не являются правдой.
Миф первый. Травматизация родинок провоцирует рак
Суна Исакова рассказала, что это утверждение неверно. Нет никаких научных доказательств, подтверждающих, что травмирование родинок приводит к их перерождению в злокачественные образования, такие как меланома.

Миф второй: Любые изменения в родинке указывают на рак
Хотя большинство родинок являются доброкачественными, изменения в них могут быть признаком проблемы. Однако это не всегда означает рак. Существует пять основных признаков, на которые следует обратить внимание:
A (асимметрия): Очертания родинки несимметричны.
B (неровные края): Края родинки нечеткие, неровные или размытые.
C (цвет): Цвет родинки неравномерный, включает несколько оттенков или стал более темным.
D (диаметр): Размер родинки быстро увеличивается, на 5 мм и более.
E (эволюция): Родинка изменяет форму, становится приподнятой или начинает кровоточить.
Если вы заметили какие-либо из этих изменений, обратитесь к дерматологу для дальнейшего обследования.

Миф третий. Нельзя удалять волосы из родинок
Удаление волосков из родинок не представляет опасности и не вызывает рак. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить саму родинку во время удаления волос.

Онколог Суна Исакова перечислила также известные науке факты о родинках.
Родинки состоят из клеток кожи под названием меланоциты, которые производят пигмент меланин.
Большинство родинок развиваются в детстве, но могут возникать и во взрослом возрасте.
Гормоны, например, во время беременности, могут влиять на появление родинок.
Риск перерождения родинки в меланому очень низок, но меланома иногда может напоминать родинку.
Регулярно осматривайте свои родинки и обращайтесь к врачу, если заметите какие-либо изменения.
«Стоит отметить, что если есть показания к удалению родинки, но человек этого не делает, то повышается риск упустить злокачественную опухоль на ранней стадии», — заключила врач.

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#болезни
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#онкология
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В Подмосковье 110 тысяч человек воспользовались чат-ботом для получения медпомощи
28 февраля 2024, 11:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 110 тыс. человек в Подмосковье воспользовались чат-ботом в Telegram для получения медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря чат-боту жители региона могут записаться к врачу, на диспансеризацию, вакцинацию, а также вызвать врача на дом.

«Мы активно внедряем современные сервисы в систему здравоохранения региона и развиваем возможности чат-бота в Telegram. Его услугами воспользовались почти 110 тыс. человек. С конца прошлого года чат-бот проводит опрос пациентов по жалобам на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы и может больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались порядка 40 тысяч жителец», — поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, чаще всего через бот производятся записи на прием к специалистам и вызов врача на дом.

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В Подмосковье юному футболисту помогли избавиться от регулярного вывиха колена
28 февраля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Специалисты Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы вернули в строй еще одного спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Спортсмен обратился в больницу с жалобами на периодический вывих надколенника, который сопровождался болезненными ощущениями. Данная патология беспокоила футболиста в течение нескольких ​лет.

«С учетом жалоб и МРТ-картины имелись все показания для хирургического лечения в плановом порядке. Мы выполнили реконструктивную операцию на коленном суставе. Это малоинвазивная операция, которая входит в рамки программы ВМП», — поделился заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.

Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок уже начал проходить ​курс реабилитации/, который займет достаточно продолжительное время.

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#спортсмен
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Подмосковный эндокринолог Силаева предупредила о риске диабета при рождении крупного плода
Подмосковный эндокринолог Силаева назвала группы риска и факторы развития диабета
28 февраля 2024, 09:59

Фото: Istockphoto / Maya23K

Вероятность возникновения диабета у человека возрастает, если он принадлежит к группе риска и подвергается воздействию определённых внешних факторов. Об этом «Радио 1» заявила врач-эндокринолог поликлиники №2 Ногинской больницы Анастасия Силаева.
«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холистерина. Это ещё и рождение крупного плода а анамнезе. Группы риска достаточно обширные», – отметила эндокринолог.
По словам Силаевой, когда на этом фоне возникают дополнительные внешние факторы, они могут запустить диабет.
«Это такие факторы, как стресс, гипертония, перенесённый ранее коронавирус, который может спровоцировать заболевание диабетом. Симптомы неспецифические. У кого-то это может быть слабость, у кого-то – кожный зуд. Это первые звоночки, которые сигнализируют, что с организмом что-то не так. Кто-то впервые узнаёт о наличии сахарного диабета при подготовке к операции. Однако нельзя точно сказать, что слабость и сухость во рту – признаки только сахарного диабета», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Анастасия Силаева добавила, что в Ногинской больнице открыли школу сахарного диабета. Занятия проводит она сама. Пациенты обучаются принципам правильного питания и подсчёта хлебных единиц, технике инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу уровня глюкозы в крови и самоконтролю. Школа работает в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

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#здоровье
#здравоохранение
#врач
#заболевания
#подмосковье
#московская область
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«Размер имеет значение?»: Ученые назвали идеальный размер пениса с точки зрения женщин
SR: идеальный размер пениса по мнению женщин — 18 см в длину и 12,8 см в обхвате
28 февраля 2024, 08:14

Фото: istock / Kenishirotie

Ученые из британского университета Кента провели исследования, изучив больше двухсот секс-игрушек, чтобы понять эротические предпочтения женщин и определить идеальный с их точки зрения размер пениса для проникновения. Об этом пишет Sex Research.

Исследователи изучили размер, материал, стоимость и отзывы на 265 фаллоимитаторов и вибраторов и обнаружили, что для женщин при проникающем сексе размер не имеет приоритетного значения. Самыми популярными эротическиим игрушками они назвали фаллоимитаторы и вибраторы, толщина которых составила 12,85 см. Отмечается, что обхват среднестатистического пениса составляет 11,7 сантиметра.

Ученые выявили, что средняя длина купленных секс-игрушек превышала среднюю длину пениса — 18 сантиметров против 13,1 сантиметра. При этом, по данным исследвоания, длина не является решающим фактором для прогнозирования популярности той или иной игрушки.

Также исследования указали, что женщины, в основном, предпочитали игрушки для вагинального проникновения, не являющиеся абсолютной копией мужского полового органа.

«Вопреки нашим ожиданиям, мы не заметили, что продукты с реалистичными характеристиками пользовались большей популярностью, за исключением прожилковой текстуры», — сказано в статье.
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#ученые
#секс
#игрушки
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