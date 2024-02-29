Педиатр Корякина рассказала, как правильно поддерживать иммунитет ребенка весной

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«Как поддержать детское здоровье наступающей весной»: рекомендации педиатра из Звенигорода. Об этом сообщил корреспондент.
Врач-педиатр Наталия Корякина отметила, что за последнюю неделю в регионе значительно стиизился процент заболеваемости. Она добавила, что иммунитет детей напрямую зависит от их образа жизни.
Стоит отметить, что для укрепления и поддержания иммунитета необходимы полноценное 3-4 разовое питание, здоровый сон и прогулки на свежем воздухе.
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«На здоровье ребёнка влияет отсутствие отдыха и положительных эмоций: возникает хроническая усталость, организм в такой период подвержен простудам. Если во внеурочное время ребёнок продолжает заниматься и посещать кружки и у него нет времени на отдых и игру, то защитные реакции его иммунитета ослабевают. Дети живут в постоянном напряжении: не умеют расслабляться и получать удовольствие от игры. Положительные эмоции и правильный режим жизни помогают сохранить здоровье», — подчеркнула Наталия Корякина.
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Мира Полтева