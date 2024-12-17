Названы победители конкурса детских рисунков «Новогодний автобус»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
1 из 5
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
2 из 5
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
3 из 5
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
4 из 5
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
5 из 5
Также призовые места заняли семилетняя Мария П. из Раменского, тринадцатилетний Макар Г. из Чехова, одиннадцатилетняя Виктория С. из Павловского Посада и десятилетняя Софья Х. из Балашихи.
Лучшие рисунки будут размещены на информационных экранах в автобусах компании и в социальных сетях перевозчика. Победители получат памятные подарки от организаторов конкурса.
Читайте также:
Каширские школьники одержали победу на фестивале-конкурсе «Радуга талантов»
Юные танцоры из Каширы завоевали две награды международного конкурса
Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»