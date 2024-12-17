Названы победители конкурса детских рисунков «Новогодний автобус»





Организаторы мероприятия выбрали пять лучших работ, соответствующих тематике конкурса. Победителями стали дети разных возрастов. Самый юный из них — пятилетний Артём Р. из Королёва.Также призовые места заняли семилетняя Мария П. из Раменского, тринадцатилетний Макар Г. из Чехова, одиннадцатилетняя Виктория С. из Павловского Посада и десятилетняя Софья Х. из Балашихи.Лучшие рисунки будут размещены на информационных экранах в автобусах компании и в социальных сетях перевозчика. Победители получат памятные подарки от организаторов конкурса.