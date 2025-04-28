Жителей Подмосковья предупредили об активности мошенников перед Днём Победы

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
С приближением Дня Победы выросло количество случаев мошенничества в отношении ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленники могут, например, позвонить пожилым людям, представляясь сотрудниками МФЦ или социальных служб. Под предлогом полагающихся выплат они требуют назвать код из СМС, данные банковских карт или паспортные данные. Часто они торопят своих жертв, чтобы те не успели разобраться в ситуации. Иногда злоумышленники создают фишинговые сайты с предложениями о выплатах или просят ввести данные карты», – рассказали в ГУРБ.Там попросили жителей Подмосковья быть бдительнее и рассказать о таких схемах аферистов представителям старшего поколения.
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Лора Луганская