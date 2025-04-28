Жителей Подмосковья предупредили об активности мошенников перед Днём Победы

Свыше 6 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в масштабной акции «Мы за чистоту», которая проходила с 18 по 27 апреля во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.