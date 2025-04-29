В России предупредили о мошеннических схемах над ветеранами ко Дню победы 9 мая

С приближением 80-летия Победы мошенники активизируют схемы обмана, связанные с праздничными событиями. Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения о выплатах ветеранам, приглашениях на парады и других «льготах», используя эмоциональную привязанность людей к 9 мая. Информацию об этом предоставили РИА Новости эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.