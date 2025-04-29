В России предупредили о мошеннических схемах над ветеранами ко Дню победы 9 мая

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С приближением 80-летия Победы мошенники активизируют схемы обмана, связанные с праздничными событиями. Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения о выплатах ветеранам, приглашениях на парады и других «льготах», используя эмоциональную привязанность людей к 9 мая. Информацию об этом предоставили РИА Новости эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Среди распространенных методов — фишинговые ссылки, запросы персональных данных и кодов из SMS.
Также участились случаи звонков ветеранам от лиц, представляющихся сотрудниками Соцфонда или Минтруда. Под предлогом оформления выплат пожилым людям они требуют реквизиты их карт или коды подтверждения.
Эксперты подчеркивают: официальные приглашения на парады рассылаются администрациями городов без ссылок и требований оплаты. Все выплаты перечисляются автоматически, а проверять их статус следует через «Госуслуги» или горячую линию Соцфонда. В «Мошеловке» рекомендуют не сообщать посторонним CVV-коды, паспортные данные, и еще желательно устанавливать блокировщики спам-звонков для пожилых родственников.
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«Вы приглашены на торжественное мероприятие в (название города), приуроченное к 80-й годовщине Дня Победы! Для бронирования места перейдите по ссылке и введите код из sms», — пишут обманщики.Одной из новых схем стало мошенничество под видом поисковых отрядов (например, «Вахта памяти»). Аферисты заявляют, что обнаружили данные о погибших родственниках во время ВОВ, и просят перейти по ссылке для «уточнения информации». Такое действие ведет к утечке данных.
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Также участились случаи звонков ветеранам от лиц, представляющихся сотрудниками Соцфонда или Минтруда. Под предлогом оформления выплат пожилым людям они требуют реквизиты их карт или коды подтверждения.
Эксперты подчеркивают: официальные приглашения на парады рассылаются администрациями городов без ссылок и требований оплаты. Все выплаты перечисляются автоматически, а проверять их статус следует через «Госуслуги» или горячую линию Соцфонда. В «Мошеловке» рекомендуют не сообщать посторонним CVV-коды, паспортные данные, и еще желательно устанавливать блокировщики спам-звонков для пожилых родственников.
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Мария Моисеева