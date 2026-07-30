«Родильный туризм»: Бразилия перекрыла въезд беременным россиянкам

30 июля 2026, 12:08

Бразильские пограничники отказывают беременным россиянкам во въезде

Фото: Istock/Prostock-Studio

Бразильские пограничники отказывают беременным россиянкам во въезде и разворачивают их на поздних сроках. О причинах этого сообщает Telegram-канал Baza.