«Родильный туризм»: Бразилия перекрыла въезд беременным россиянкам
Бразильские пограничники отказывают беременным россиянкам во въезде и разворачивают их на поздних сроках. О причинах этого сообщает Telegram-канал Baza.
Власти подозревают «родильный туризм» — цель поездки не отдых, а роды для получения ребёнком бразильского гражданства. Интерес к стране вырос после ужесточения правил в Аргентине.
Женщины платят агентствам крупные суммы за организацию родов, но на границе их отправляют обратно тем же рейсом. Отказ можно оспорить через срочный суд за три часа. Одна семья добилась запрета на выдворение, но суд оставил беременную под надзором в аэропорту до следующего заседания.
Услуги адвоката стоят от 15 000 долларов (примерно 1,1 млн рублей) — для многих это неподъёмно. Сообщается, что за два дня не пустили более десяти семей, четырём из них закрыли въезд навсегда.
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