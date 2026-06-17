В списке популярных летних направлений у россиян произошли перестановки

17 июня 2026, 09:18

Турция возглавила летний спрос у российских туристов

Фото: iStock/FTiare

В сервисе для организации путешествий OneTwoTrip сообщили, что летом 2026 года Турция стала самой популярной зарубежной страной для отдыха самостоятельных российских туристов, а Китай и Венгрия вошли в первую пятерку направлений. Об этом пишет РИА Новости.