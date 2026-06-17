В списке популярных летних направлений у россиян произошли перестановки
В сервисе для организации путешествий OneTwoTrip сообщили, что летом 2026 года Турция стала самой популярной зарубежной страной для отдыха самостоятельных российских туристов, а Китай и Венгрия вошли в первую пятерку направлений. Об этом пишет РИА Новости.
Аналитики изучили отельные бронирования россиян на лето 2026 года. На втором месте оказалась Италия, на третьем — Франция. Китай и Венгрия замкнули топ-5. Год назад список лидеров выглядел иначе: Италия, Турция, Франция, Испания и Беларусь. Теперь Испания и Беларусь покинули пятерку.
Самый заметный рост доли бронирований показала Венгрия. За ней по динамике идут Китай и Турция. При этом Франция и Италия сохранили места в топ-5, хотя их доли за год снизились. Часть международных поездок осталась на уровне 33% от общего числа летних бронирований. Накануне в OneTwoTrip рассказали РИА Новости, что средняя стоимость размещения за рубежом составляет 14,9 тысячи рублей в сутки, а средняя продолжительность такой поездки — 5,2 дня.
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