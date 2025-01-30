Нейросеть DeepSeek «взломали» без труда — какие данные ​могли быть украдены?

Фото: скриншот с официального сайта deepseek.com
Китайская нейросеть DeepSeek была взломана во время теста защищенности. Та оказалась слабой — все это время злоумышленники могли собирать конфиденциальную информацию. Об этом в соцсети X написали исследователи из компании Wiz Research.
В открытом доступе оказались секретные ключи, незашифрованные чаты, логи и бэкенд.
Подчеркивается, что китайские разработчики хранили все данные в открытой базе без какой-либо защиты. Не было даже пароля, поэтому воспользоваться ей мог любой.
Когда DeepSeek начал набирать популярность в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и ей стали пророчить «уничтожение» ChatGPT, команда Wiz Research решила оценить внешнюю защищённость и выявить потенциальные уязвимости китайской нейросети.
Уже через несколько минут Wiz Research обнаружили публично доступную базу данных ClickHouse, связанную с DeepSeek, которая была полностью открыта и не требовала аутентификации, что подвергало риску конфиденциальные данные.
Команда нейросети была уведомлена об утечке данных и немедленно ограничила публичный доступ, удалив базу данных из интернета.
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Подчеркивается, что китайские разработчики хранили все данные в открытой базе без какой-либо защиты. Не было даже пароля, поэтому воспользоваться ей мог любой.
Когда DeepSeek начал набирать популярность в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и ей стали пророчить «уничтожение» ChatGPT, команда Wiz Research решила оценить внешнюю защищённость и выявить потенциальные уязвимости китайской нейросети.
Уже через несколько минут Wiz Research обнаружили публично доступную базу данных ClickHouse, связанную с DeepSeek, которая была полностью открыта и не требовала аутентификации, что подвергало риску конфиденциальные данные.
Команда нейросети была уведомлена об утечке данных и немедленно ограничила публичный доступ, удалив базу данных из интернета.
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Мария Моисеева