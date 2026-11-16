Раскрыты главные крупные траты россиян
Россияне старше 35 лет рассказали, какие крупные покупки планируют совершить до конца года. Чаще всего они называли подарки к праздникам и расходы на здоровье. Так ответили 19% участников опроса в соцсети «Одноклассники», результаты которого приводит издание Lenta.ru.
Также респонденты отметили, что готовы покупать сезонную одежду и обувь, бытовую технику и мебель. При этом 17% уже определились с покупками или начали откладывать деньги, а 13% пока только планируют траты.
Выбирать товар россиянам помогают скидки и акции — так ответили 29%. Еще 20% важны гарантия, сервис и надежность бренда. Перед покупкой участники чаще всего советуются со знакомыми (23%), прислушиваются к консультантам в магазинах (21%) и смотрят предложения на маркетплейсах (21%). Также они читают отзывы и рейтинги в интернете и ориентируются на соцсети — короткие видео, опросы и мнения реальных людей.
Ранее россиянам раскрыли лучшее время для покупки сладких новогодних подарков.
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