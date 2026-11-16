Раскрыты главные крупные траты россиян

16 ноября 2026, 12:10

ОК: подарки к праздникам стали одной из самых крупных трат россиян

Фото: iStock/aaalll

Россияне старше 35 лет рассказали, какие крупные покупки планируют совершить до конца года. Чаще всего они называли подарки к праздникам и расходы на здоровье. Так ответили 19% участников опроса в соцсети «Одноклассники», результаты которого приводит издание Lenta.ru.