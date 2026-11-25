Названы причины детской скрытности и нежелания делиться переживаниями
Желание ребёнка обрести независимость и личное пространство — неотъемлемая часть его взросления. Но иногда нежелание делиться с родителями своими переживаниями объясняется не только возрастом, но и тем, как взрослые реагируют на детские откровения. Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин рассказал, почему дети начинают скрывать свои проблемы, передают «Известия».
По его словам, одна из частых причин детской скрытности заключается в боязни негативной реакции со стороны родителей. Например, когда ребенок делится своими переживаниями о ссоре с одноклассником, неудаче на контрольной или неприятном событии, он может столкнуться с выговором, наказанием или продолжительной нотацией. Со временем несовершеннолетний начинает воспринимать откровенность как угрозу и предпочитает не делиться своими проблемами.
Еще одной преградой для открытого диалога может стать излишнее внимание родителей к школьным успехам ребенка. Если после возвращения из школы взрослые интересуются только оценками, домашними заданиями и учебными достижениями, у подростка может сложиться впечатление, что другие аспекты его жизни их не интересуют, пояснил Ахмадуллин.
Также важно уважать личные границы. Если ребенок доверился родителям и рассказал о чем-то личном, не стоит без его согласия обсуждать это с другими родственниками или знакомыми. Нарушение конфиденциальности способно разрушить доверие и привести к тому, что в будущем он будет скрывать важные детали. Для восстановления эмоциональной близости родителям необходимо изменить свой подход к общению: сначала внимательно выслушать ребенка, а затем предлагать свои решения, заключил психолог.
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