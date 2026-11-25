25 ноября 2026, 15:23

Психолог Ахмадуллин: доверие ребенка можно потерять из-за привычки критиковать

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Желание ребёнка обрести независимость и личное пространство — неотъемлемая часть его взросления. Но иногда нежелание делиться с родителями своими переживаниями объясняется не только возрастом, но и тем, как взрослые реагируют на детские откровения. Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин рассказал, почему дети начинают скрывать свои проблемы, передают «Известия».