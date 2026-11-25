Названы опережающие апельсины по содержанию витамина С продукты
Онколог Владимир Ивашков заявил, что многие продукты существенно опережают апельсины по содержанию витамина C. Об этом он сообщил в своем блоге.
По словам специалиста, среди продуктов, богатых витамином C, лидером является гуава, содержащая 228 миллиграммов аскорбиновой кислоты на каждые 100 граммов. Желтый перец содержит 184 миллиграмма, черная смородина — 181 миллиграмм, а киви — 93 миллиграмма на тот же вес. В апельсинах есть всего 53 миллиграмма витамина C на 100 граммов, указал врач.
Ивашков также напомнил, что суточная норма витамина C для взрослых составляет 75-100 миллиграммов. Для курильщиков это число должно быть увеличено на 35 миллиграммов. Чтобы сохранить витамин, онколог рекомендовал употреблять ягоды и перец в сыром виде, а овощи готовить на пару.
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