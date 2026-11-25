25 ноября 2026, 13:20

Врач Ивашков: Желтый перец и киви опережают апельсины по содержанию витамина C

Фото: iStock/Mizina

Онколог Владимир Ивашков заявил, что многие продукты существенно опережают апельсины по содержанию витамина C. Об этом он сообщил в своем блоге.