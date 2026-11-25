В Роскачестве раскрыли правила хранения купленной к Новому году икры
В Роскачестве перечислили правила хранения купленной к Новому году икры. Об этом пишет «Лента.ру».
Красную икру можно покупать заранее, но только если у нее длительный срок годности и вы обеспечите правильные условия хранения. Эксперты советуют обращать внимание на дату изготовления и конечную дату годности, указанные на упаковке.
В ведомстве отметили, что герметичность банки не всегда гарантирует сохранность продукта. Красная икра относится к скоропортящимся товарам и чувствительна к изменениям температуры.
Если вы планируете купить икру заранее, держите ее в закрытой заводской упаковке до вскрытия, строго соблюдая температурный режим, указанный на этикетке. Условия хранения могут различаться в зависимости от вида икры и способа фасовки, поэтому универсальной температуры для всех продуктов нет, пояснили в Роскачестве.
После вскрытия банки рекомендуется переложить икру в чистую сухую стеклянную посуду с крышкой и хранить ее в холодильнике при температуре, рекомендованной производителем. Обычно открытую икру следует употребить в течение трех дней.
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