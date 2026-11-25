25 ноября 2026, 14:30

В Роскачестве призвали хранить купленную к Новому году икру в заводской упаковке

Фото: iStock/Andrej Filonenko

В Роскачестве перечислили правила хранения купленной к Новому году икры. Об этом пишет «Лента.ру».