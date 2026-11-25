25 ноября 2026, 15:00

Преподаватель Ковалев: менее мощные гирлянды исключат риск возгорания

Фото: iStock/Daniil Dubov

Использование гирлянд с меньшей мощностью уменьшает риск возгорания, связанного с коротким замыканием. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев.