Россиянам рассказали, какие гирлянды лучше выбрать
Использование гирлянд с меньшей мощностью уменьшает риск возгорания, связанного с коротким замыканием. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев.
Для того чтобы праздник прошел без неприятных сюрпризов, приобретайте только те гирлянды, которые имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Перед тем как использовать их, обязательно проверьте состояние электропроводки. Особое внимание уделите изоляции и качеству соединения проводов. Желательно не подключать к сети более трех устройств одновременно, пояснил специалист.
Если во время праздника вы заметили неисправность в проводке, немедленно отключите гирлянду. Не оставляйте ее включенной даже на короткое время, отметил Ковалев.
Также он рекомендовал использовать уличные гирлянды для украшения фасада или новогодней елки. По словам преподавателя, интерьерные гирлянды не подходят для использования на улице, так как их проводка может выйти из строя под воздействием влаги и привести к короткому замыканию.
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