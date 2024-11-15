Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнется метеорологическая зима

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Середина ноября — повод задуматься о настоящих зимних холодах, потому что время летит быстро. Не успеешь оглянуться — декабрь и белые сугробы.
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на ближайших выходных.
По ее прогнозам, в воскресенье существенных осадков не будет, а температура будет положительная и в ночное, и в дневное время.
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«В субботу еще местами небольшие осадки сохранятся. Температура воздуха в ночные часы будет слабо отрицательная. Дневная температура уже в субботу +3, +5 градусов. То есть температура воздуха будет способствовать таянию снега, который уже выпал», — сообщила синоптик.
По ее прогнозам, в воскресенье существенных осадков не будет, а температура будет положительная и в ночное, и в дневное время.
«В начале следующей недели также существенных осадков не ожидается, а вот в середине недели уже вновь будут дожди, а в концу недели погода может поменяться в сторону более зимних процессов. Сильное понижение температуры и метеорологическая зима придут к нам в последние пять дней ноября», — поделилась эксперт.
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Анастасия Бондарева