Названы причины разницы зарплат мужчин и женщин

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Сенатор РФ Ольга Епифанова заявила, что оплата труда у мужчин и женщин различна во многом по причине стереотипов.
«Так, информация и связь, строительство и добыча ископаемых — отрасли с высокой оплатой труда, традиционно считающиеся мужскими, и в этих отраслях работают порядка 65% мужчин. А образование, социальные услуги, уход за больными отличаются невысокими доходами, но в них трудятся более 11 млн женщин и только 3,2 млн мужчин», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.
При этом она отметила, что российский рынок труда постепенно движется в сторону гендерного равенства.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров объяснил лидерство ЯНАО и ХМАО по уровню зарплат.
«Ситуация не в том, что это нефтегазовые регионы, а в том, что Югра, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область и другие части севера принципиально дороже», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
Дело и в логистике, ценах на продукты питания и прочее, которые вынуждают работодателя платить более высокие зарплаты, добавил специалист.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, которая затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ.
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Мелисса Тимофеева