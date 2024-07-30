Специалист Валинуров объяснил, почему лимит сверхурочных не скажется на найме

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что ограничение сверхурочных часов для работающих россиян не скажется на найме, поскольку цели государства тут совсем не в том, чтобы изменить ситуацию на рынке труда.
«Принципиально это не скажется на ситуации с наймом, увольнением. Государство хочет увеличить налогооблагаемую базу, потому что налог на заработную плату достаточно высокий, и даже если компании начнут выплачивать белую заработную плату и оформлять все эти переработки, то это доход в бюджет государства», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
Он отметил, что сейчас уже распространена практика договора между работодателем и сотрудником о переработках без их оформления. По его мнению, все субъекты рынка труда смогут приспособиться и к этим новым правилам.
Ранее руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дарья Сатикова заявила, что современные работодатели ценят специалистов, обладающих универсальными навыками.
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