Минпросвещения: 114 школ Курской области начнут учебный год дистанционно

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Занятия в 114 школах Курской области начнутся в новом учебном году в дистанционном формате. Об этом сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с правительством страны.
Министр уточнил, что это касается школ, расположенных в приграничных районах, передаёт ТАСС. По его словам, основная работа по вопросам дистанционного формата уже проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система «Моя школа».
Глава Минпросвещения также добавил, что сотрудники ведомства работают над тем, чтобы должным образом обеспечить все образовательные процессы. Кроме того, школьники будут своевременно обеспечены всеми нужными учебниками.
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«На платформе размещены все необходимые учебные материалы», — сказал Кравцов.
Глава Минпросвещения также добавил, что сотрудники ведомства работают над тем, чтобы должным образом обеспечить все образовательные процессы. Кроме того, школьники будут своевременно обеспечены всеми нужными учебниками.
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Александр Бойцов