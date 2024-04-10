Названы признаки информационного истощения

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На синдром хронического информационного истощения указывают пять главных признаков, заявил врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.
По его словам, синдром хронического информационного истощения появляется в связи с длительным постоянным перенапряжением из-за контакта с электронными устройствами.
На него указывают следующие признаки: непрерывная тяга к поиску новой информации, тревога и бессонница, колебания артериального давления, симптомы усталости на лице.
Среди первых сигналов — повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и другим электронным устройствам, гипертрофированные реакции на события в социальных сетях. При этом симптомы носят постоянный характер.
Чаще всего от синдрома хронического информационного истощения страдают сердечно-сосудистая система, головной мозг и опорно-двигательный аппарат. Чтобы избежать его развития, следует пользоваться гаджетами по необходимости, подчеркнул врач.
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На него указывают следующие признаки: непрерывная тяга к поиску новой информации, тревога и бессонница, колебания артериального давления, симптомы усталости на лице.
Среди первых сигналов — повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и другим электронным устройствам, гипертрофированные реакции на события в социальных сетях. При этом симптомы носят постоянный характер.
Чаще всего от синдрома хронического информационного истощения страдают сердечно-сосудистая система, головной мозг и опорно-двигательный аппарат. Чтобы избежать его развития, следует пользоваться гаджетами по необходимости, подчеркнул врач.
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Алёна Самарева