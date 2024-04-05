Врач Краснов назвал неожиданный фактор, влияющий на продолжительность жизни

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Врач-гериатр Глеб Краснов перечислил три основных фактора, которые влияют на продолжительность жизни человека, к которым он отнёс достаток.
«Чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут. Это объясняется тем, что при росте благосостояния повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше», — объяснил в беседе с NEWS.ru Краснов.
Два других фактора, по его словам, составляют климатические условия и экологически опасные производства.
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