Врач Шахвеледов назвал главные противопоказания к утренней зарядке

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Врач Видновской КБ, зампред Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов заявил, что утренняя зарядка противопоказана людям с болезнями сердца, а также тем, у кого наблюдаются простудные и инфекционные заболевания.
«Если у вас есть проблемы с сердцем или повышенное артериальное давление, интенсивные физические нагрузки могут ухудшить ваше состояние. В этом случае перед началом занятий необходима консультация кардиолога», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шахвеледов.
Также не следует заниматься спортивными упражнениями при травмах и в послеоперационный период, добавил эксперт.
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