Подмосковный врач Малиновская предостерегла от резкого прерывания поста

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Резко прерывать пост после нескольких недель ограничений и начинать есть тяжёлую, жирную пищу нельзя. Это опасно для поджелудочной железы, сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.
«Срыв на полпути очень опасен, если человек несколько недель постился, а потом наедается тяжёлой пищей. Это прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем – в реанимацию», – сказала Малиновская РИА Новости.Другая опасность, которая грозит ярым приверженцам поста, – недостаток углеводов. Он может привести к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Это вызовет голодание мозга, а в особо тяжёлых случаях – гипогликемическую кому.
«Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту и голод, ваша речь заторможена, вы раздражительны, и у вас появились мышечные судороги, немедленно обратитесь к врачу», – подчеркнула врач.Она заключила, что ни в коем случае нельзя пытаться исправить ситуацию самостоятельно, начав употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу.
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Лора Луганская