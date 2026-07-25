Названы признаки, по которым легко узнать грибной лес
Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько назвала признаки, по которым легко узнать грибной лес. Об этом пишет RT.
Грибной лес можно определить по нескольким характерным признакам. Во-первых, в таких лесах обязательно присутствуют деревья-партнёры, с которыми грибы образуют симбиоз. В средней полосе России это обычно берёзы (для подберёзовиков), осины (подосиновики) или сосны и ели (белые грибы, рыжики).
Во-вторых, важно обратить внимание на возраст леса и освещённость. Идеальным считается лес в возрасте от 20 до 50 лет, так как к этому времени у деревьев вырастают мощные кроны, создающие необходимую тень для роста грибов, отметила специалист.
Кроме того, следует обратить внимание на лесной покров. Грибы не растут в высокой траве или среди малины. Наиболее благоприятной почвой для них является мох-сфагнум, черничник, брусничник и старая хвоя, образующие слой толщиной 3–7 см.
Белый гриб, самый привередливый из всех, предпочитает взрослые леса с плотным слоем хвои. Рядом с ним часто можно найти красные мухоморы, папоротник-орляк, марьянник дубравный (иван-да-марья) и кусты вереска. Белые грибы следует искать на сухих буграх и южных склонах оврагов, подчеркнула Слынько.
Читайте также: