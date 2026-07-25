Названы признаки, по которым легко узнать грибной лес

25 июля 2026, 07:18

Биолог Слынько: грибной лес можно узнать по трём признакам

Фото: iStock/PIKSEL

Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько назвала признаки, по которым легко узнать грибной лес. Об этом пишет RT.