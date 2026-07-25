Пенсионерка ушла за грибами c ягодами и потерялась в лесу под Читой
В лесу под Читой пенсионерка заблудилась, когда отправилась в чащу за грибами и ягодами. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Женщина, воодушевившись приятным летним днем, ушла в район Карповки за лесными дарами. Когда стемнело, она поняла, что не может найти дорогу назад. Родные, уже серьёзно встревоженные, не стали ждать и сразу вызвали спасателей. Они догадались, что могло случиться несчастье.
Поиски пенсионерки длились несколько часов, но завершились благополучно – бабушку вывели из чащи живой и невредимой. Все собранные грибы и ягоды остались при ней, так что цель своего «длительного похода» пожилая женщина успешно выполнила.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Ставрополье в Буденновске произошло смертельное ДТП. В аварии погиб подросток, при этом двое молодых людей пострадали и попали в больницу.
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