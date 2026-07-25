Пенсионерка ушла за грибами c ягодами и потерялась в лесу под Читой

25 июля 2026, 06:55

В лесу под Читой спасатели отыскали бабушку, которая ушла собирать грибы и пропала

Фото: iStock/Michele Ursi

В лесу под Читой пенсионерка заблудилась, когда отправилась в чащу за грибами и ягодами. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.