В Роспотребнадзоре разъяснили, когда можно потребовать замену номера в гостинице

25 июля 2026, 01:17

Если постояльцы обнаружили неисправности в номере, можно добиться его замены

Фото: iStock/chingyunsong

Есть случаи, в которых постояльцы могут требовать замены гостиничного номера или снижения оплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.