В Роспотребнадзоре разъяснили, когда можно потребовать замену номера в гостинице
Есть случаи, в которых постояльцы могут требовать замены гостиничного номера или снижения оплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
Если условия проживания не совпадают с обещанными при бронировании или в номере обнаружены неполадки, у гостя есть право выбрать один из вариантов: потребовать бесплатно и срочно устранить недостатки, попросить предоставить другой номер той же категории или добиться снижения стоимости проживания.
Кроме того, ведомство обратило внимание на обязательную чистоту постельного белья и полотенец – они должны быть сухими, без пятен, волос и следов использования. Затхлый запах с намеками на возможную плесень в комнатах недопустим и свидетельствует о нарушении режима стирки. Номер также обязан строго соответствовать заявленной при заказе категории и комплектации.
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