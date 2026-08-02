Видеограф назвал россиянам главную ошибку начинающих блогеров
Главная ошибка начинающих блогеров — чрезмерный перфекционизм. Об этом «Газете.Ru» сообщил видеограф, видеопродюсер, специалист по видеопродакшену и digital-контенту Виталий Лыгин.
По мнению специалиста, начинающие авторы часто тратят недели на настройку освещения, переписывание сценария и монтаж одного видео. Это приводит к затягиванию процесса, смещению внимания с содержания на форму и снижению мотивации.
Когда после всех усилий видео набирает лишь стандартные 100 просмотров, автор теряет веру в себя. На начальном этапе важнее регулярность и количество публикаций. Опыт и качество приходят только через объем проделанной работы, подчеркнул Лыгин.
Эксперт отметил, что главное — это подача материала: зритель удерживается благодаря четкой структуре и динамичному повествованию. Звук также играет важную роль. Лыгин рекомендовал снимать в помещениях с мягкой мебелью, шторами или коврами, чтобы снизить эхо, и располагать микрофон ближе к источнику звука.
К распространенным ошибкам, из-за которых зрители пролистывают видео, относятся несоответствие изображения теме, статичные кадры и низкий уровень энергии автора.
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