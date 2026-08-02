Видеограф назвал россиянам главную ошибку начинающих блогеров

02 августа 2026, 07:21

Видеограф Лыгин: попытка довести первый ролик до идеала уничтожает мотивацию

Фото: iStock/RossHelen

Главная ошибка начинающих блогеров — чрезмерный перфекционизм. Об этом «Газете.Ru» сообщил видеограф, видеопродюсер, специалист по видеопродакшену и digital-контенту Виталий Лыгин.