Россиянам назвали признаки опасного арбуза
Разрезанные арбузы — прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает «Лента.ру».
Эксперт предупредила, что некоторые внешние характеристики арбуза могут указывать на его низкое качество. Особое внимание следует уделить целостности кожуры. Любые трещины, проколы, вмятины или, тем более, разрезанные арбузы не рекомендуется приобретать, даже если продавец настаивает на дегустации.
По ее словам, также важно оценить состояние мякоти после разрезания. При наличии рыхлой структуры, необычного вкуса или запаха от употребления такого арбуза следует отказаться. Спеценко подчеркнула, что перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно промыть теплой водой с мылом или щеткой, чтобы удалить уличную грязь и бактерии.
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