Россиянам назвали признаки опасного арбуза

02 августа 2026, 08:28

Роскачество: Разрезанные арбузы — прямой путь для бактерий в сладкую среду

Фото: iStock/XIA JIN

Разрезанные арбузы — прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает «Лента.ру».