Врач назвала идеальный рацион в летнюю жару и посоветовала пить много воды
В жаркую погоду основным напитком должна оставаться обычная вода, а от сладких газировок и алкоголя в это время лучше отказаться – они лишь усиливают обезвоживание и создают лишнюю нагрузку на сердце. Такое предупреждение сделала в беседе с RT терапевт «СМ-Клиника» Татьяна Виноградова.
Врач также дала развёрнутые рекомендации по летнему рациону. Предпочтение стоит отдавать овощам и фруктам с высоким содержанием воды (огурцы, кабачки, арбуз, ягоды), а также лёгким белкам — рыбе, курице, кисломолочным продуктам. Жирное мясо, колбасы и фастфуд лучше исключить.
Из круп специалист рекомендует гречку, булгур, киноа и бурый рис – они дают длительное насыщение и не вызывают скачков сахара. При этом стоит ограничить тяжёлую выпечку и сладости, так как простые углеводы усиливают жажду. Для восполнения калия и магния, которые теряются с потом, полезны бананы, орехи, зелень и авокадо.
Согласно материалу RT, при высокой температуре лучше всего есть небольшими порциями 4–5 раз в день. При этом самые калорийные блюда желательно переносить на утро или вечер, оставляя на жаркие часы салаты, холодные супы и лёгкие белковые блюда.
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