Врач назвала идеальный рацион в летнюю жару и посоветовала пить много воды

02 августа 2026, 06:31

Врач Виноградова: Основным напитком в жару должна быть обычная вода, а не газировки

Фото: iStock/MarianVejcik

В жаркую погоду основным напитком должна оставаться обычная вода, а от сладких газировок и алкоголя в это время лучше отказаться – они лишь усиливают обезвоживание и создают лишнюю нагрузку на сердце. Такое предупреждение сделала в беседе с RT терапевт «СМ-Клиника» Татьяна Виноградова.