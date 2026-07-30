Названы признаки сложной для продажи квартиры

30 июля 2026, 09:04

Юрист Рябухина: квартиры на первом и последнем этажах продаются дешевле и дольше

Фото: iStock/Lazy_Bear

Даже в хорошем районе квартира может долго не продаваться, если она имеет определенные недостатки. Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолет Плюс» Наталья Рябухина назвала признаки неликвидного жилья.











По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», сложнее всего продать квартиры на первых и последних этажах — они не только продаются дольше, но и стоят на 10-15 процентов дешевле аналогичных объектов.

Специалист отметила, что серьезным недостатком также является находящаяся вблизи оживленная трасса. Шум и пыль обычно отпугивают семьи с маленькими детьми. Оттолкнуть покупателей может в том числе соседство с кладбищами, промзонами и линиями электропередач.

Среди неудачных внутренних параметров Рябухина выделила маленькую кухню и неудобную планировку с вытянутыми или проходными комнатами. На выбор влияют и состояние подъезда, сырость в подвалах и устаревшие инженерные системы. Эти факторы даже по отдельности могут значительно снизить спрос и цену, заключила эксперт.