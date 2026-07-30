Пубертат у российских детей может начинаться уже в 8–10 лет

30 июля 2026, 09:58

Фото: iStock/Михаил Руденко

Семейный психолог Юлия Аникина рассказала о тенденции к более раннему взрослению российских детей: возраст начала пубертатных изменений, по ее словам, нередко сдвигается с 12–13 лет к 8–10 годам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.