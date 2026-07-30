Пубертат у российских детей может начинаться уже в 8–10 лет
Семейный психолог Юлия Аникина рассказала о тенденции к более раннему взрослению российских детей: возраст начала пубертатных изменений, по ее словам, нередко сдвигается с 12–13 лет к 8–10 годам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Специалист связывает происходящее с постоянным присутствием детей во взрослой цифровой среде. Интернет-контент, социальные сети и свободный доступ к информации ускоряют психологическое и социальное взросление, считает Аникина. По словам психолога, современные десяти-летние дети уже сталкиваются с темами и переживаниями, характерными для более старшего возраста. На их состояние влияют короткие динамичные ролики, цифровая зависимость, нехватка внимания со стороны взрослых и трудности с концентрацией.
Аникина отметила, что быстрая смена эмоций мешает ребенку осмысливать собственные переживания и развивать устойчивость к сложным чувствам. Избыток доступной информации, по ее оценке, способен снизить интерес к самостоятельному познанию и ослабить навыки критического восприятия.
Важно регулярно интересоваться не только учебой ребенка, но и настроением, друзьями, тем, что он смотрит в интернете и что его тревожит. Не стоит высмеивать «взрослые» вопросы или обесценивать чувства — лучше объяснять сложные темы простым, честным и понятным языком.
Полезно вместе установить понятные правила использования гаджетов: например, выделить время без телефона перед сном, во время еды и семейных занятий. При этом запреты без объяснений обычно вызывают сопротивление, поэтому стоит обсуждать причины ограничений и предлагать альтернативы — прогулки, спорт, творчество, настольные игры или совместные дела.
Если ребенок стал замкнутым, раздражительным, тревожным, потерял интерес к привычным занятиям или испытывает проблемы со сном, важно не оставлять это без внимания. В таких случаях стоит обратиться к школьному психологу, детскому психологу или врачу-педиатру. Ранняя помощь не означает, что с ребенком «что-то не так»: она помогает семье разобраться в ситуации и вовремя подобрать поддержку.
Читайте также: