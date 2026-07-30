Зоопсихолог рассказала, как подготовить питомца к появлению ребенка в доме

30 июля 2026, 10:16

Зоопсихолог Капустина: предсказуемость успокоит питомца при появлении малыша

Фото: iStock/RomanovaAnn

Появление новорожденного в семье может стать стрессом не только для родителей, но и для домашних животных. Изменение привычного распорядка, новые запахи и перераспределение внимания способны вызвать у питомца тревогу и нежелательное поведение. Как подготовить животное к переменам, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.