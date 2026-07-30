Зоопсихолог рассказала, как подготовить питомца к появлению ребенка в доме
Появление новорожденного в семье может стать стрессом не только для родителей, но и для домашних животных. Изменение привычного распорядка, новые запахи и перераспределение внимания способны вызвать у питомца тревогу и нежелательное поведение. Как подготовить животное к переменам, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.
По ее словам, которые приводит Life.ru, если раньше все внимание было сосредоточено на питомце, а затем неожиданно переключилось на малыша, тот воспринимает это как угрозу стабильности. Это может повысить уровень тревоги и даже спровоцировать агрессию.
Готовить животное к переменам нужно заранее. Эксперт рекомендует сохранять привычный распорядок дня — например, прогулки и игры в то же время. График неизбежно изменится, но важно оставить питомцу часть ритуалов, дающих ощущение предсказуемости. Именно она, а не количество внимания, снижает тревожность животного.
Также помогает постепенное привыкание к новым звукам и запахам. Можно заранее включать записи детского плача и приносить домой пеленки с запахом малыша до выписки из роддома. Коляску и автолюльку следует заранее оставить на видном месте, чтобы питомец успел их изучить.
Личное пространство животного — лежанку или когтеточку — лучше оставлять нетронутым, чтобы не усиливать его беспокойство. Для кошек это особенно важно, так как они территориальные хищники и любые изменения воспринимают острее, чем собаки.
Знакомство с малышом должно быть постепенным. С собакой работает метод положительных ассоциаций: спокойное поведение рядом с ребенком поощряют похвалой или лакомством. С котом схема иная — нужно дать ему возможность самостоятельно выбрать момент сближения, не поднося к ребенку насильно.
Спокойствие питомца строится на последовательности действий хозяев: если он видит, что его место в семье осталось прежним, тревога постепенно уходит, заключила зоопсихолог.
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