Названы продукты, которые скоро подорожают в России

03 сентября 2025, 19:44

Экономист Байгузина: куриное мясо в РФ подорожает на 15-25% в июле-декабре

Фото: iStock/fotek

В России во второй половине 2025 года на 10-15% подорожает куриное мясо. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.





По его словам, в России подорожали корма, что повлечёт за собой дальнейший рост цен на курятину во второй половине текущего года.





«Если тенденция к удорожанию кормов сохранится, это будет способствовать дальнейшему росту цен на продукцию. Увеличение тарифов на коммунальные услуги на 20% также оказывает давление на себестоимость производства птицы», — отметила Байгузина в разговоре с «Газетой.Ru».

«Что касается овощей борщевого набора: грунтовых картофеля, лука, капусты, свеклы и так далее, — в период с августа по октябрь на рынок попадает выхлоп базового урожая, поэтому цена на них минимальная. Потом, ближе к весне, цена начнет нарастать ввиду роста издержек хранения и повышения доли импортной продукции», — пояснил Холод.