Названы продукты, которые скоро подорожают в России
Экономист Байгузина: куриное мясо в РФ подорожает на 15-25% в июле-декабре
В России во второй половине 2025 года на 10-15% подорожает куриное мясо. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.
По его словам, в России подорожали корма, что повлечёт за собой дальнейший рост цен на курятину во второй половине текущего года.
«Если тенденция к удорожанию кормов сохранится, это будет способствовать дальнейшему росту цен на продукцию. Увеличение тарифов на коммунальные услуги на 20% также оказывает давление на себестоимость производства птицы», — отметила Байгузина в разговоре с «Газетой.Ru».Однако она добавила, что увеличение производства мяса курицы может немного стабилизировать цены, однако оно может и не покрыть растущий спрос на курицу.
Тем временем доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал Общественной Службе Новостей, что в ближайшее время начнут дорожать помидоры, баклажаны, огурцы и перцы, поскольку основной сезон их созревания завершается. Далее на рынок будут попадать тепличные овощи, и к декабрю цена на них будет максимальной высокой.
«Что касается овощей борщевого набора: грунтовых картофеля, лука, капусты, свеклы и так далее, — в период с августа по октябрь на рынок попадает выхлоп базового урожая, поэтому цена на них минимальная. Потом, ближе к весне, цена начнет нарастать ввиду роста издержек хранения и повышения доли импортной продукции», — пояснил Холод.
А вот рост цен на мясную продукцию будет происходить на фоне инфляции, заключил он.