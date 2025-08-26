Россиянам назвали продукты, которые заметно подорожают уже в сентябре

26 августа 2025, 12:26

Эксперт Панченко: В России в сентябре подорожают молоко и мясо

Фото: iStock/Svetlana Evgrafova

В сентябре подорожают молочные продукты на 10-20% из-за увеличения затрат на сырьё, транспорт, логистику и энергоносители. Об этом рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.





В начале осени также подорожает мясная продукция из-за сезонного фактора и удорожания кормов, отметил специалист. Он пояснил, что рост цен на молоко и мясо приведёт к подорожанию на 10-15% крупы, сахара и макарон.





«Но, например, с макаронами или сахаром здесь вопрос в том, что была плохая погода. Сначала холодно, потом очень жарко, потом снова холодно, и в общем случился неурожай. Имеется в виду пшеница и сахарная свёкла. И отсюда рост цен на сахар и на макароны. Мука туда же, потому что, опять же, посевные работы были проведены в сложных условиях», — рассказал Панченко Life.ru.