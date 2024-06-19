Названы продукты, которыми нельзя кормить кошек

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Кошек ни при каких обстоятельствах нельзя кормить сырым мясом. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.
«Нельзя кормить кошку сырым мясом, так как в нем могут оказаться личинки гельминтов или возбудители инфекционных заболеваний. Сырое мясо следует на трое суток заморозить и после размораживания тщательно вымыть. Лучший способ — отварить мясо. Термическая обработка обеспечивает полное обеззараживание», — пояснила Трофимова в беседе с NEWS.ru.
Она также уточнила, что кошек не стоит кормить свининой и бараниной. Такое мясо может привести к ожирению питомца и проблемам с печенью. Лучше всего давать животным кролика или птицу. Мясо должно быть без костей.
При этом взрослым кошкам не стоит давать молоко. Уже после года у животного перестают вырабатываться ферменты для расщепления лактозы. Такое угощение может вызвать у питомца диарею или вздутие живота.
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