Врач Шеляков назвал способ защиты кошек от открытых окон

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что спасти кошку от открытых окон летом может сетка «Антикошка».
«Единственный способ защиты — «Антикошка», это такие специальные сетки. Обычные москитные сетки не помогут. Кошка может на них облокотиться, и под её весом вся эта конструкция вываливается наружу вместе с питомцем», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.
Специалист напомнил, что открытые окна в квартире могут представлять смертельную опасность для животного, поэтому хозяевам следует быть крайне внимательными.
Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли в Дмитровском городском округе семидневного лосёнка.
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Мелисса Тимофеева