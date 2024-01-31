Специалисты Роспотребнадзора нашли мышьяк в импортном корме для кошек и собак

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Не имея на то особенных оснований, специалисты Роспотребнадзора решили вести проверку грузов не выборочно, а тщательно изучать каждую партию поступающего товара. Именно в процессе одной из таких проверок в кормах для домашних питомцев было обнаружено смертельно ядовитое вещество. Теперь все фуры с продукцией Farmina и Farmina Vet Life останавливают прямо на въезде в Россию.
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