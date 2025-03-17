«Постучать старым колечком»: Марина Кравец научила, как правильно просить у мужчин дорогие подарки

Мария Кравец (Фото: Telegram @marinakravets_official)
Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец рассказала о том, как правильнее всего просить у мужчин в подарок дорогие украшения.
«Я не уверена, что с бриллиантами нужно дружить. А дружить лучше с мужчинами, которые могут их подарить. Намекать мужу на покупку украшений, напоминать. Как это делать? Ненавязчиво. Постучать утром в комнату колечком старым: «Слышишь, милый, звук уже не такой, как раньше"», — пошутила Кравец в беседе с «Газетой.Ru».
По словам актрисы, основная красота женщины кроется не в бриллиантах, а в глазах и состоянии души. А драгоценности являются лишь красивым сопутствующим элементом, уверена девушка.
Кравец также призналась, что украшения для нее являются лишь эстетикой, а статуса лучше добиваться другими способами.
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