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«Постучать старым колечком»: Марина Кравец научила, как правильно просить у мужчин дорогие подарки

Марина Кравец посоветовала дружить с мужчинами, способными на дорогие подарки
Мария Кравец (Фото: Telegram @marinakravets_official)

Мария Кравец (Фото: Telegram @marinakravets_official)

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец рассказала о том, как правильнее всего просить у мужчин в подарок дорогие украшения.
«Я не уверена, что с бриллиантами нужно дружить. А дружить лучше с мужчинами, которые могут их подарить. Намекать мужу на покупку украшений, напоминать. Как это делать? Ненавязчиво. Постучать утром в комнату колечком старым: «Слышишь, милый, звук уже не такой, как раньше"», — пошутила Кравец в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актрисы, основная красота женщины кроется не в бриллиантах, а в глазах и состоянии души. А драгоценности являются лишь красивым сопутствующим элементом, уверена девушка.

Кравец также призналась, что украшения для нее являются лишь эстетикой, а статуса лучше добиваться другими способами.

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Клоун и дрессировщик Юрий Куклачёв раскрыл размер своей пенсии
Юрий Куклачёв: Как народный артист России получаю пенсию больше 50 тысяч
17 марта 2025, 16:29

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Отметивший в прошлом году своё 75-летие знаменитый советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий и писатель рассказал, что размер его пенсии составляет более 50 тысяч. Но основную её часть составляет доплата от правительства Москвы как народному артисту республики.
В разговоре с сетевым изданием aif.ru создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве выразил недоумение по поводу того, что эта мера социальной поддержки артистов применяется только в столице. Куклачёв считает необходимым поднять вопрос о том, чтобы такая доплата была введена по всей стране, а не только в Москве.

«Мне один заслуженный артист Дагестана, который живет в Москве, признался, что ему все говорят: “Езжай в Дагестан, езжай в Дагестан”. Но ему там с местной зарплатой и пенсией не прожить. А ведь Дагестан – тоже Россия! Видите, какая несправедливость», — огорчается великий знаток кошачьего племени.

Куклачёв также напомнил, что он является лауреатом премии Ленинского комсомола. Он считает, что доплаты за звания и вознаграждения от государства и он сам, и другие народные артисты страны заслужили своей работой, своему служению Отееству и людям.

Отвлёкшись от грустных мыслей, артист рассказал, что в честь своего 75-летия и 35-летнего юбилея Театра кошек он с коллегами уже начал грандиозный выездной тур. Среди городов, которые посетит клоун и его мохнатые питомцы, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Йошкар-Ола и Чебоксары. А закончится это большое турне в Санкт-Петербурге.

«Везем около 200 кошек. Такого масштабного выездного проекта у нас еще не было», — сказал Юрий Куклачёв в заключение.

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Грязный скандал и осуждения коллег: как живет Натан после публичной измены жене и конфликта с Аланой Мамаевой
17 марта 2025, 16:02

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)

В 2013 году Алишер Мирзохонов (всем слушателям он известен под псевдонимом Натан) приезжает в Москву на кастинг-проект, устроенный лейблом Black Star, надеясь поймать за хвост удачу. И ему это удаётся: среди 2 тыс. претендентов выбрали его.
С этого момента карьера рэпера начинает набирать обороты, а в 2015 году, после выпуска песни «Дерзкая», Натан по-настоящему становится популярным. Сегодня музыканту исполняется 39 лет. О его творческом пути, о том, в каких скандалах он был замешан и чем он сейчас занимается, читайте в материале «Радио 1».

Первые шаги в музыкальной карьере


В тринадцать лет Натан становится участником алма-атинской группы «Синдикат», которая часто принимала участие в фестивалях альтернативной музыки, пела в ночных клубах. Музыканты открыли собственную студию и начали работать над новыми композициями.

Спустя четыре года, в 2003-м, коллектив представил свой первый альбом, вышедший небольшим тиражом. Немногочисленные фанаты оценили пластинку. В 2008-м группа сменила название на Fuckелы Hustla. После окончания Института искусств Натан оставил группу и начал развивать сольную карьеру — в 2010 году музыкант представил несколько новых композиций слушателям, которые отметили его отличный вокал.

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)

Как уже говорилось ранее, в 2013 году рэпер выигрывает конкурс лейбла Black Star. Он переезжает в Москву вместе с женой Анастасией Швецовой.
«Сколько отказов я получил до того, как подписал контракт с Black Star? Их даже сложно сосчитать. Попутно я занимался другой работой: был и официантом, и мойщиком — лишь бы заработать на осуществление мечты. Были моменты, когда хотел уйти из музыки, но, думаю, всё-таки не решился бы», — рассказывал артист.
Уже осенью того же года вышел дебютный сингл певца «Аллилуйя». Спустя полтора месяца один за другим последовали треки «Новая жизнь» и «Майкрофон». В марте 2014 года Натан вместе с Тимати исполнили песню «Девочка бомба». Эту композицию Алишер написал сам.

Трек «Дерзкая», вышедший в 2015 году, занял первые строчки российских чартов. Алишер стал знаменитым. В 2018 году артист удостоился первой награды: Натана объявили лауреатом премии журнала MODA topical «Прорыв года».

Также музыкант записывал песни с другими исполнителями. Так, вместе с Ганвестом он исполнил песни «Вау» и «Ананасовый сироп». С Гусейном Гасановым рэпер представил лирический сингл «Выбирай», а с Сосо Павлиашвили артист записал песню «Хабиби».

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)

В мае 2022 года Ирина Дубцова и Натан выпустили клип на совместную композицию «Давай обнимемся в последний раз». Ролик получился стильным, откровенным и эмоциональным. За два дня видео посмотрели свыше 100 тысяч человек. Кроме этого, музыкант сотрудничал с Юлианной Карауловой, Славой, Алсу. В 2024 году Натан представил песню «Тянет», которую записал вместе с Ириной Дубцовой. Дуэт за эту композицию получил премию «Золотой граммофон».

Участие Натана в телепроектах


Артиста часто можно увидеть в различных телепроектах в качестве гостя или участника. Так, в 2017 году рэпер вместе с певицей Клавой Кокой отвечал на каверзные вопросы в шоу «Где логика?». Также Натан вёл передачу «Орёл и решка» вместе с Настей Ивлеевой, неоднократно в роли ведущего снимался в различных музыкальных чартах.

Первый инцидент и «Звёзды в джунглях»


В 2017 году, в Международный день человека с синдромом Дауна, Натан выпустил трек «Пахнет сексом», в котором есть такая строчка: «Я себя веду как полный даун». Новую композицию музыканта не оценила Эвелина Бледанс, чей сын страдает данным недугом, и фонд «Синдром любви», помогающий людям с синдромом Дауна.

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Натан извинился перед всеми, кого могла задеть его песня, и сказал, что премьера трека никак не связана с данной датой, это зависит от внутреннего графика лейбла. Спустя семь лет на шоу «Злые языки» он заявил, что в тексте нет ничего оскорбительного.
«Не было никакого злого умысла. А перед публикой скажу, что уважительно отношусь ко всем. У меня всегда в приоритете женщины, дети и пожилые люди. Я отнёсся к ситуации максимально без агрессии. И если я каким-то образом оказался неправым, то всегда приношу извинения», — сообщил рэпер.
В 2024 году Натан принял участие в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», что стало причиной краха его семейного счастья.

Жить долго и счастливо?


С Анастасией Швецовой Натан познакомился в апреле 2010 года. Тогда он написал сообщение в директ девушке: «Здравствуй, мать моих будущих детей!». Недолго думая, Анастасия заблокировала странного пользователя, который показался ей сумасшедшим, но музыкант не собирался сдаваться.

Выяснив, что его будущая жена работает дизайнером, он написал ей с другого аккаунта и заказал визитки. Так начались их отношения, хотя пока общение ограничивалось разговорами по телефону. Ещё долго Анастасия не соглашалась на встречу. Как-то артист попросил девушку назвать адрес, но она предложила ему первым рассказать, где он живёт. Оказалось, что они являются соседями.
«В шоу-бизнес я ворвался уже с женой, и если раньше я не выставлял свою личную жизнь напоказ, то только потому, что оберегал своё счастье. Настя поддерживает меня в работе, а я поддерживаю её душевный баланс. Сейчас мне важно показать, что я полностью принадлежу своей женщине», — однажды сказал рэпер.

Натан и его бывшая жена Анастасия Швецова (Instagram*, @anastaciashvetsova)

В 2012 году влюблённые сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Натанаэль, а через шесть лет на свет появился второй наследник — Ратмир. В 2024 году артист разрушил семейное счастье собственными руками: стало известно, что во время съёмок «Звёзды в джунглях» он завёл роман сразу с двумя участницами проектами — с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной) и R&B-певицей Бьянкой.

Как рассказала Анастасия Швецова, со своим звёздным супругом она не живёт с лета прошлого года (ещё до съёмок шоу), в их отношениях назрел кризис, что и подтолкнуло Натана принять участие в проекте.

Поддался животным инстинктам


Отношения Натана с блогером Лерчек и певицей Бьянкой обсуждала вся страна. Сначала рэпер воспылал чувством к Чекалиной, которая приехала в джунгли снять стресс после развода с мужем. В одной из серий пара уединилась в кустах и поддалась порыву страсти. При этом они знали, что камеры установлены по всему периметру.

Выйдя на связь с поклонниками после выхода в эфир выпуска «Звёзды в джунглях», Натан не стал отрицать, что у них с Валерией возникла симпатия друг к другу. Он назвал своё поведением животным и отметил, что потерял над собой контроль на проекте. Также рэпер добавил, что пытается спасти отношения с женой.

Лерчек в своих интервью утверждала, что поддалась на проекте чувствам и не знала, что музыкант женат. Она была уверена, что Натан расторгнул брак с супругой, поскольку он всерьёз говорил о чувствах к ней. После всего случившегося между ними блогер сказала рэперу, что она бы хотела попросить прощения у Анастасии.

Натан на реалити-шоу «Звёзды в джунглях» (Фото: Телеграм, @natanonline)

Также в сети опубликовали видео, на котором Натан целовался с Бьянкой. По словам певицы, ей показалось, что между ней и Натаном может что-то быть. Она отреагировала на ситуацию с юмором и подчеркнула, что влюблена в совершенно другого человека. Кроме того, Бьянка рассказала о том, что они с рэпером будут записывать совместный трек. Однако позднее Натан сообщил, что не готов выпускать сырой материал, сделанный на скорую руку. Певицу оскорбило подобное отношение, и она заявила, что больше не собирается сотрудничать с артистом.

Реакция общественности на скандал


Конечно, многие осудили поведение Натана на проекте «Звёзды в джунглях». Резко о рэпере высказалась блогер Мария Погребняк.
«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым? Я не верю в его слова о том, что он до проекта разошёлся с женой», — сказала Мария на шоу Алёны Жигаловой.
Модель, бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана не поверила словам Анастасии, что с Натаном они расстались ещё до «Звёзд в джунглях», так как на проекте музыкант носил кольцо и часто звонил супруге.
«Это очень мудрое заявление для того, чтобы оправдать отца своих детей, себя. Она молодец, в принципе», — писала Алана.

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)

Натан не стал молчать, в соцсетях он набросился с критикой на бывшую жену футболиста.
«Моя супруга выложила свой взгляд, где информация полностью соответствует действительности. У нас был сложный период в отношениях, мы жили раздельно, и на проект я поехал для того, чтобы перезагрузиться от накопившихся проблем. <…> Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело! Проект обсуждайте, а не мою супругу!! С каких это пор мужчина не может звонить своей жене и детям?? Даже если есть проблемы в отношениях. Алана, если кому-то не звонят бывшие мужья, то это не значит, что я не могу звонить супруге. Занимайся лучше своей семьей!» — заявил музыкант.

Как складывается жизнь Натана сейчас


Натан продолжает записывать песни. В феврале у него вышел новый трек «Домино». Музыкант снова решил проверить свои физические способности: рэпер принял участие в шоу «Богатырские игры».

Бывшая жена Натана Анастасия Швецова с их старшим сыном Натанаэлем (Instagram*, @anastaciashvetsova)

Артист и его бывшая супруга Анастасия Швецова не возобновили отношения. В январе на своей странице Анастасия написала:
«Мы по-прежнему как пара не вместе, и это только наше дело. Никого, кроме нас двоих, это не касается».
В День всех влюблённых Швецова заявила, что не потеряла веру в любовь. Те испытания, которые её пришлось пережить, помогли её сделать правильные выводы.
«Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться. <…> Мы можем извлекать ценный опыт из боли и разочарования, а не позволять им управлять нашей жизнью», — поделилась своим мнением бывшая жена рэпера.
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«Даже хейта не заслуживает»: Татьяна Брухунова показала образ за 800 тыс. рублей и нарвалась на критику
Хейтеры обрушились с критикой на Татьяну Брухунову в образе за 800 тысяч рублей
17 марта 2025, 15:49

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая супруга Евгения Петросяна вновь оказалась в центре скандала, выложив фото в образе за 800 тысяч рублей. Хейтеры назвали её «странной женщиной» в таком виде.
Татьяна Брухунова позировала в пальто за 30 тысяч рублей, жилете за 100 тысяч, леопардовых штанах за 17 тысяч и носках за 25 тысяч. Также у неё были две сумки стоимостью 90 и 500 тысяч. А обувь женщины оценили в 24 тысячи рублей.

Также на Татьяне была кепка, но её стоимость узнать не удалось. По словам неназванного источника, головной убор взят «из закромов Петросяна».

Образ не пришёлся по вкусу поклонникам, которые сразу же прозвали Брухунову клоуном, сравнив с артистом цирка Олегом Поповым.

«Даже хейта не заслуживает эта странная женщина», «Обувь такая, будто в автобусе ноги оттоптали», – написали в комментариях под постом.
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Приставал к девушке и стал секс-символом шоу «Битва экстрасенсов»: скандалы Олега Шепса и как выглядит его тайная избранница
17 марта 2025, 15:34

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

После выхода на экраны 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» зрители полюбили харизматичного медиума Александра Шепса. А вот с началом 21-го сезона проекта Шепс получил огромную популярность. Только в этот раз все говорили не об Александре, публика была очарована Олегом, младшим братом медиума. За яркую внешность его уже прозвали секс-символом шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Биография Олега Шепса, его личная жизнь и отношения со старшим братом — в материале «Радио 1».

«Экстрасенсорные способности» появились в раннем возрасте

Олег Шепс появился на свет 29 апреля 1998 года в Самаре. Медиум стал пятым и самым младшим ребенком в многодетной семье. Мама Олега Людмила получила медицинское образование, но многие жители Самары знают ее как таролога. Помимо прочего, женщина уверяет, что у нее есть дар ясновидения. Известно, что отец семейства не связан с эзотерикой. Однако кем именно он работает, неизвестно: по одним данным, он трудится смотрителем на кладбище, а по другим — бизнесмен или инженер.

Сам Олег признавался, что в детстве хулиганил и нередко показывал свой характер в детском саду и школе. В подростковом возрасте Шепс заинтересовался паркуром: это чуть не стоило ему здоровья, когда он получил травму из-за неправильно выполненного трюка. После падения Олег сам добрался до дома и позвонил маме с папой, после чего его госпитализировали. Медики диагностировали у парня перелом позвоночника. В больнице Шепс лежал два месяца, а еще один провел дома. После травмы он перестал заниматься паркуром, но спорт не бросил и отдал предпочтение единоборствам, плаванию.

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Еще Олега Шепса привлекало творчество, особенно музыка и рисование. После окончания школы медиум поступил в Самарский государственный технический университет. Во время учебы молодой человек подрабатывал в магазине эзотерики у брата Александра. Как отмечал Олег Шепс, «экстрасенсорные способности» у него появились в 3-4 года: якобы тогда он в первый раз увидел неких «сущностей» рядом со своей кроватью. Тогда же он выяснил, что подобные способности есть и у его старшего брата Александра. У других детей в семье такого дара не было.

Олег не верит, что экстрасенсорные способности достались ему от мамы и отрицает влияние генетики на свой дар. По словам медиума, свой первый спиритический сеанс он провел в 15 лет. Тогда у его друзей возникли проблемы, которые, как уточнял Олег, можно было решить лишь с помощью контакта с духами.

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Личную жизнь держит в тайне

О личной жизни младшего Шепса известно немного: медиум просит прессу не беспокоить его вопросами на эту тему. Но многие полагают, что у молодого человека есть пара. Во время съемок «Битвы экстрасенсов» люди судачили о его романе с коллегой Ириной Игнатенко.﻿ Потом Олег опроверг эти слухи, подчеркнув, что с девушкой он не встречался.

При этом на съемках шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» фанаты Шепса опять заговорили о его отношениях. На этот раз Олег объяснил, что у него действительно был роман, но уточнил, что расстался с девушкой еще осенью 2022-го. Осенью 2024 года в эфире шоу «Битва экстрасенсов. Реванш», где Олег Шепс был в жюри, он поделился, что пережил предательство возлюбленной. Тогда ведущий Марат Башаров спросил медиума, свободно ли его сердце в настоящий момент, и Шепс ответил «да».

Потом фанаты заподозрили, что у экстрасенса роман с блогером Дианой Астер, но подтверждений этим предположениям не нашлось. К слову, в 2024 году экстрасенс стал крестным отцом ребенка своего давнего товарища Даниила и его супруги Елены.

Диана Астер (Фото: Телеграм @dom_di2)

Олег Шепс на «Битве экстрасенсов»

Медиум стал участником 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», который вышел в сентябре 2020 года. По словам Олега Шепса, на проект он пришел, чтобы продемонстрировать свои «сверхъестественные способности», помочь другим и посоревноваться со старшим братом Александром. Александр Шепс сразу объявил, что помогать Олегу во время прохождения испытаний не станет, но готов делиться опытом и ценными советами.

В первом выпуске шоу участникам предложили пройти стандартное для «Битвы экстрасенсов» испытание: сказать, в багажнике какой машины прячется человек. Шепс не смог его выполнить, но все же стал звездой выпуска, поразив всех своими способностями общения с миром духов.

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На другом испытании экстрасенсы должны были раскрыть личность «мистера Х». Олег почувствовал, что это красивая женщина, а еще описал цвет ее волос и глаз. Помимо прочего, экстрасенс раскрыл, что она находится в отношениях с неким мужчиной, который не нравится ее матери. «Мистером Х» была Ольга Бузова: артистка осталась под впечатлением от работы медиума, но никак не прокомментировала его последнее заявление. На проекте Олег позиционировал себя как «медиум, взаимодействующий с энергией страха» и быстро очаровал публику. Он стал финалистом вместе Марьяной Романовой, Максимом Рапопортом и Михаилом Федоровым и победил по итогам зрительского голосования.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» )

Олег Шепс на шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Скандал с Владом Череватым

В 2023 году начались съемки нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», участниками которого стали победители и финалисты разных сезонов «Битвы экстрасенсов». На проект пригласили Олега Шепса и его старшего брата Александра (победителя 14-го сезона). Помимо них, в шоу снимались еще семь медиумов. Олег признавался, что участие в «Битве» давалось непросто: экстрасенсу не нравились частые перелеты из города в город, а ожидание новых испытаний вызывало стресс. Но как только работа начиналась, Шепс ощущал спокойствие, а когда выполнял задачу — чувствовал прилив сил.

В суперфинале программы появился лишь один из братьев — Олег. Его соперниками стали Влад Череватый, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

По результатам зрительского голосования победу в проекте одержал Влад Череватый: Олег Шепс отстал от него на 3 процента голосов. Но Череватый решил отдать первое место медиуму, а тот захотел разделить награду с Владом. В результате экстрасенсы впервые за всю историю шоу разделили между собой первое место.

При этом ладили Влад и Олег не всегда: еще в первом выпуске Шепсы и Череватый почти подрались. Влад проходил испытание в одной тройке с Александром — он нелестно высказался о его способностях. Тогда Череватый заявил, что хочет уйти, дабы не слушать комментарии «чего-то непонятного, сорокалетнего». В конфликт вмешался Олег и объявил, что не позволит никому оскорблять своего брата. Словесная перепалка чуть не переросла в драку, а потом Влад покинул проект (но позже вернулся). В 2024 году Олег Шепс стал частью второго сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» в качестве судьи.

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Просил чипсы и приставал к девушке

В начале 2025 года на телеканале ТНТ стартовал новый сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Зрители снова увидели Олега и Александра Шепсов.

«Во втором сезоне мне интересно наблюдать за теми, с кем раньше не удавалось взаимодействовать, поэтому с нетерпением жду встречи с новыми участниками», — делился в интервью Олег.

В настоящее время второй сезон еще не закончился: к моменту публикации материала публика увидела восемь эпизодов. В одном из них участники шоу поехали в поселок Новый Рогачик под Волгоградом. Члены проживающей там многодетной семьи жаловались, что в их квартире обитают некие призраки. Супруги боялись, что потусторонние силы могут навредить их детям, и попросили экстрасенсов выяснить, почему они продолжают показываться. В выпуске снимались три медиума: Олег Шепс, Соня Егорова и Виктория Райдос. Каждый из экстрасенсов придерживался своей версии происходящего.

Соня Егорова и Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Так, питерская «ведьма» Соня Егорова объявила, что в квартире обитает способная менять внешний вид «сущность». Она уверяла, что в появлении «призрака» виновата покойная бабушка хозяйки, которая якобы занималась колдовством. Следующим к заданию приступил Олег Шепс. Он сказал, что там живет сразу несколько духов. Медиум «позволил им вселиться в себя», чтобы узнать, что потусторонним силам нужно. После «подселения сущности» Шепс начал вести себя странно: сначала, как ребенок, просил чипсы и искал их по всей квартире, а затем начал приставать к племяннице хозяйки.

Экстрасенс поделился, что в его теле «побывал» некто по имени Антон, который умер 40 лет назад. По словам Олега, дух, которому на момент гибели было 3 дня или 3 недели, остался в многодетной семье, поскольку считает хозяев квартиры своими родителями. При этом он объяснил, что никакого родства между ними нет.

Виктория Райдос (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Версия Виктории Райдос оказалась похожа на версию Олега Шепса, но медиум утверждала, что «призрак» был родственником жильцов квартиры. А именно — первенцем матери хозяйки. Когда женщина заявила, что не знает ничего о якобы существовавшем старшем брате, Райдос продолжила настаивать на своем. Виктория сказала, что мать хозяйки родила в 15 лет, но малыш долго не прожил. И именно он теперь обитает в квартире и пытается стать частью семьи своей сестры.

После того как все экстрасенсы озвучили свои версии, они поехали на кладбище. Олег уверял, что услышал детский плач, и подбежал к могиле: на надгробии он увидел надпись, которая гласила, что там покоится мальчик по имени Антон — он скончался примерно 40 лет назад после трех дней жизни. По словам Шепса, именно этот дух преследовал семью, и обещал, что после проведенного им обряда все закончится.

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Соперничество братьев Шепсов

В начале первого сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс оказался не в восторге от появления на проекте младшего брата. Медиум объявил, что ему было интересно посоревноваться Олегом, но он считал его слишком молодым для некоторых вещей.

Однако с каждым новым заданием противостояние между родственниками росло. К примеру, в одном из выпусков первого сезона они не сошлись во мнении о том, по какой причине в старинном доме в Орловской области появились «потусторонние силы». Александр полагал, что странности происходят из-за первого владельца особняка — купца Федора Адамова. Олег же настаивал, что купец ни при чем. Когда младший Шепс оказался в финале, он предложил брату место среди лидеров шоу, но тот не согласился.

«Нет, меня предлагать не надо. Это уже бесполезно. Если я прохожу свой путь, я прохожу его сам. А когда мне говорят: «У вас есть шанс, давайте мы проголосуем, и вы попробуете», — это меня оскорбляет», — говорил Александр.

Олег Шепс и Александр Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Во 2-м сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Шепсы успели вместе поучаствовать в одном выпуске. Тогда обошлось без скандалов. На общем консилиуме братья даже поддержали методы работы друг друга.

В интервью Александр Шепс подчеркивал, что между ним и Олегом совершенно отсутствуют недопонимания, а все насмешки друг над другом — обычный «троллинг от сердца». Медиум признался, что в первом сезоне его смущало присутствие брата, поскольку он не понимал, как оценивать его в качестве соперника. Александр уточнил, что в настоящее время видит в нем полноценного конкурента, которому все равно продолжает сопереживать.

«Мое личное отношение к брату не в силах изменить ни посторонние люди, ни какой-либо проект и ничто в общем и целом. Оно остается теплым и родным», — признался младший Шепс.

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Олег Шепс сейчас

Творчество

В 2021 году медиум порадовал своих фанатов несколькими музыкальными композициями. В их числе была песня «Ты где?», которую Олег посвятил покойному товарищу. В 2024-м у Шепса вышел новый трек под названием «Лед». Еще экстрасенс занимается живописью. Олег подчеркивал, что некоторые его картины — это лишь результат выплеска эмоций. В то же время в другие холсты он закладывает некий «магический смысл», добавляя на полотна собственную кровь.

В одной из бесед с журналистами Шепс признавался, что собирается делать свои подкасты и вести тревел-шоу по неизведанным местам России, а еще работать над шоу об аномальных зонах. При этом медиум объяснил, что, несмотря на огромные планы и амбиции, времени для их воплощения у него пока мало.

Эзотерика

Олег Шепс — владелец собственного маленького интернет-магазиноа «Магия внутри», где можно приобрести «заговоренные» обереги, амулеты и украшения, которые якобы защищают владельцев и направляют весь направленное на них зло обратно к недоброжелателям.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

В магазине Шепса можно купить даже куклу вуду. Например, чтобы стать обладателем «Духа леса» и привлечь в свою жизнь преданного возлюбленного, придется заплатить 15 тысяч рублей.

«Влияние вуду-помощника способно даровать притягательность, взгляды восхищения, легкость, грацию и манящую сексуальную энергию. Мощный заговор способствует созиданию магии обольщения и энергии привлекательности», — говорится в описании к оберегу.

В настоящее время медиум ведет частную практику, оказывает эзотерические услуги. После участия в «Битве» Шепс предупредил фанатов, что от его имени стали создавать фейковые аккаунты в соцсетях. Он объявил, что не берет предоплату за свои услуги и принимает людей абсолютно бесплатно. Недавно Олег Шепс представил поклонникам свою первую книгу, посвященную астрологии — «Ты и есть магия».

«Магия скрывает в себе множество тайн и загадок, а тот, кто обладает особым даром, способен раскрывать их и использовать во благо.Но быть экстрасенсом — это не только обладать способностями предвидения или уметь контактировать с мертвыми, но быть открытым к новому и иметь смелость смотреть на мир другими глазами», — гласит описание к книге.

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*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность которого на территории страны запрещена
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Вера Сотникова раскрыла, почему перестала появляться в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Сотникова не снимается в «Экстрасенсах. Битве сильнейших» из-за тяжёлых условий
17 марта 2025, 15:34

Вера Сотникова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Вера Сотникова давно не появлялась в шоу «Битвы экстрасенсов». 64-летняя актриса театра и кино рассказала, что произошло.
Артистка присоединилась к команде ведущих шоу «Битва экстрасенсов» в 2007 году. Позже она вошла в состав жюри проекта «Экстрасенсы. Реванш». Сейчас идёт второй сезон программы «Битва сильнейших», в котором Сотникова по непонятным причинам отсутствует.

Спустя три года отсутствия в соцсетях Сотникова опубликовала пост. Актриса комедии «Самая обаятельная и привлекательная» представила архивную фотографию и пообщалась с поклонниками. Многие фанаты стали интересоваться, почему Сотникова покинула мистический проект. А некоторые даже предположили, что она могла уволиться с телеканала ТНТ.

Актриса поспешила успокоить общественность, заявив, что не уходила из шоу. А причиной её отсутствия является то, что продюсеры жалеют Веру Михайловну и не отправляют её на съёмки в тяжёлых условиях. При этом звезда отметила, что абсолютно готова к труду в любых условиях.

«Часто очень далеко лететь, холодно, иногда без удобств. Съёмки длятся 16-18 часов. Нужно долго стоять, много ходить, бегать. Я не против экстрима. Тем более, я закалённая. Всю жизнь на гастролях. Но продюсерам меня жаль. Мальчишек засылают в далекие дали. Мне, конечно, приятна их забота, но я готова. Да!», – написала Сотникова.
Также артистка заверила, что в новом сезоне «Битвы сильнейших» всё же появится в некоторых выпусках.

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