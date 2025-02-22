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Ксении Бородиной вернули бриллиантовую подвеску, которую она пыталась найти с помощью полиции

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина обожает изысканные украшения и бережно заботится о своей коллекции. Однако несколько недель назад она потеряла бриллиантовую подвеску Cartier, которую брала с собой на фотосессию.
Телеведущая не захотела просто смириться с потерей и подключила к поискам полицию. Ксения уже готова была принять потерю, но внезапно ей прислали фото цепочки и спросили, её ли это украшение.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» обратилась в салон украшений, чтобы проверить, действительно ли найденная подвеска принадлежит ей. Получив утвердительный ответ, Ксения поспешила рассказать о произошедшем.

«Я в такие вещи сложно верю, для меня это чудо какое-то. Спустя больше, чем 2-3 недели, в фотостудии нашлась цепочка в салфетке, так и лежала. Нашла уборщица, которую я, конечно же, отблагодарила. Была подключена полиция, даже детекторы в этой истории. Я не хочу выяснять, как, что, подкинули или была случайность. Самое главное, что с большой благодарностью ко всем, кто помог в этой истории и в полном счастье, что она нашлась. Кстати, замок там очень сложно открывается, мало кто умеет его открывать, но открыть его пытались, весь аж погнули», – написала Бородина.
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#украшения
«Я верю в черную магию. Янис исчез, вёл себя неадекватно»: первая жена Тиммы про его одержимость Седоковой
22 февраля 2025, 15:36

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Первая жена Яниса Тиммы Сана Оша, которая родила от него сына Кристиана, до сих пор не может прийти в себя после его смерти. Она убеждена, что Анна Седокова сделала приворот.
Ради певицы Янис отрёкся от родителей и стал намного реже общаться с сыном. Он старался делать всё, лишь бы Анна была счастлива. При этом Сану такая смена поведения смущает по сей день.

«Последние несколько лет я живу с тревогой. (...) Я всегда полностью доверяла Янису, в Латвии он встречал сына, но всё же… Я верю в черную магию, ведь видела, как человек исчезает и ведёт себя неадекватно, как никогда в жизни, как при гипнозе. Теперь многие понимают, о чём я говорила последние годы – человек умер! И так же сильно я боялась за своего ребёнка! Когда я узнала о разводе Яниса, думала, наконец-то закончится этот кошмар, я надеялась и верила, что наступил конец, но всё закончилось великой трагедией!», – написала Оша.
Этими словами она дала понять, что Седокова могла причинить вред её сыну Кристиану.

На днях 42-летняя Седокова вернулась к привычной жизни. Она вновь публикует контент в соцсетях, поёт и рассказывает о шоу, в которых принимала участие.

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*запрещён в РФ
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Получают «как все»: раскрыты пенсии известных артистов
22 февраля 2025, 15:17

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Выяснилось, что представители шоу-бизнеса получают очень разные пенсии. Издание Тeleprogramma составило список некоторых из самых известных звёзд, которые получают высокие и среднестатистические пенсионные выплаты.
Подчеркнём, что в Москве компенсационная выплата начинается вне зависимости от того, продолжает человек работать или нет. Также с 2018 года при наличии званий народный или заслуженный артист России, СССР или РСФСР полагается повышенная выплата, которая индексируется каждый год. С 2025 года она составляет 41 995 рублей. Выплачивается вместе со страховой пенсией в 60 и более тысяч рублей.

Такую сумму получают Лариса Долина, Юрий Стоянов, Ирина Аллегрова, Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Лариса Гузеева, Николай Расторгуев, Владимир Винокур, Стас Садальский, Лидия Федосеева-Шукшина и Леонид Якубович.

Кроме того, есть звёзды, не имеющие званий. Им выплачиваются пенсии в размере от 12 897 рублей до 40 тысяч рублей.

К ним относятся Жанна Агузарова, Николай Дроздов, Лолита Милявская, Юрий Лоза, Роза Сябитова, Леонид Ярмольник, Амаяк Акопян и другие.

Также известно, что у народного артиста РСФСР Михаила Боярского пенсия составляет 20 тысяч рублей. Он прописан в Петербурге, поэтому не получает столичных надбавок.

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«Мы остановили обиды»: новый худрук «Ленкома» сообщил о возвращении в театр Дмитрия Певцова и Александры Захаровой
22 февраля 2025, 14:59

Александра Захарова (фото: Telegram @alexandrazakharova_official)

Дмитрий Певцов и Александра Захарова в скором времени снова выйдут на сцену «Театра Ленком». Художественный руководитель Владимир Панков сообщил, что ему удалось договориться с актёрами.
Отмечается, что после возвращения в театр Певцов сыграет в спектакле «Юнона и Авось», а Захарова – в постановке «Вишнёвый сад».

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы разговариваем о многом, каждого я слушаю, мы беседуем и настраиваем друг на друга позитивные эмоции», – заверил Панков.
Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)

В беседе с ТАСС худрук назвал разговор с Захаровой искренним и трепетным. Им удалось остановить все обиды и договориться о дальнейшей работе.

Певцов накануне прокомментировал возвращение в родной «Ленком». Он подчеркнул, что Панков лично попросил его об этом.

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Сын Михаила Круга рассекретил отношения с девушкой, которую выбрал на шоу «Давай поженимся!»
22 февраля 2025, 14:04

Александр Круг (фото: Telegram @sashavorobev)

Сын Михаила Круга был одним из самых ярких участников проекта «Новая Фабрика звезд». В прошлом году он признался, что безумно любил одну девушку, но они расстались.
После Александр Круг нашёл новую избранницу, но и эти отношения потерпели крах. В июле 2024 года он рассказывал, что они не сошлись характерами, к тому же, оба были нацелены на построение карьеры.

Тогда 22-летний певец решил принять участие в программе «Давай поженимся!», куда пришёл вместе с мамой Ириной Круг в конце декабря прошлого года.

В итоге на шоу Александр выбрал 22-летнюю Ульяну Сытинову, которая работает стилистом. Девушка рассказала, что ранее состояла в отношениях, но молодой человек плохо относился к ней и жил за её счёт.

Выяснилось, что сын Михаила Круга смог после участия в программе построить отношения с Ульяной. Накануне певец в личном блоге опубликовал видео, на котором прижимает избранницу к себе, а она его нежно целует. Тот же ролик представила у себя в блоге Сытинова.

Один из поклонников Александра раскритиковал видео, заявив, что его отец никогда бы не выложил такой ролик. Однако другие пользователи поспешили защитить молодого человека.

«В что такого в этом видео? Разврат? Пошлость? Обнаженка? Насилие? Я просто посмотрела видео и порадовалась. Даже не задумалась ни о чем плохом. Что за умение находить гадости в радостях других людей», «Отец бы порадовался за сына и за его выбор», «Во-первых, они молодые люди и им хочется красивых образов, видео и фото. Во-вторых, его отец тоже очень много и фотографировался и снимался на камеру со своей красавицей Ириной, изучите архивы», – написали поклонники.
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Сын Дмитрия Тарасова проболтался, что папа бывает с ним строг: «Дал по жопе»
22 февраля 2025, 13:42

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: Instagram* kostenko.94)

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко воспитывают четверых детей. В своих соцсетях они транслируют любовь и взаимопонимание. Но так ли это на самом деле?
Многие пользователи обвиняют семью в игре на публику, поскольку пара демонстрирует только идеальные кадры, в том числе с детьми, которым в силу возраста не свойственно вести себя исключительно прилежно.

Но всё же Костенко и Тарасов внимательно относятся к воспитанию и развитию детей. Дочери Милана и Ева сами изъявили желание заниматься художественной гимнастикой. Родители поначалу были против, понимая, как жесток мир большого спорта, но всё же согласились на уговоры девочек. К слову, Милана и Ева делают большие успехи – они уже ездили на международные соревнования, где заняли призовые места.

Сын Лёша с недавнего времени начал заниматься футболом. Дмитрий много времени уделяет воспитанию сына, однако недавно мальчик проболтался о не самом хорошем методе, к которому, судя по всему, прибегает его отец.

В преддверии Дня защитника Отечества Лёша принёс из детсада поделку для папы – разукрашенный галстук с ответами на вопросы.

«Давай вместе прочитаем, что здесь написано. Моего папу зовут Дима. Мой папа любит играть. И у моего папы хорошо получается… Что ты ответил? Кушать? Нам было весело с папой, когда мы играли. Мне нравится, когда мы с папой считаем деньги. Я люблю моего папу, потому что мы друзья», – прочёл Дмитрий.
Тарасов поспешил похвалить сына, но в ответ мальчик заявил: «Мне папа дал по жопе». Дмитрий и Анастасия засмеялись и не стали акцентировать на этом внимание.

Неизвестно, действительно ли в семье практикуются такие методы воспитания или Лёша просто так сказал это. Но, ни для кого не секрет, что дыма без огня не бывает.

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