Ксении Бородиной вернули бриллиантовую подвеску, которую она пыталась найти с помощью полиции

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина обожает изысканные украшения и бережно заботится о своей коллекции. Однако несколько недель назад она потеряла бриллиантовую подвеску Cartier, которую брала с собой на фотосессию.
Телеведущая не захотела просто смириться с потерей и подключила к поискам полицию. Ксения уже готова была принять потерю, но внезапно ей прислали фото цепочки и спросили, её ли это украшение.
Звезда реалити-шоу «Дом-2» обратилась в салон украшений, чтобы проверить, действительно ли найденная подвеска принадлежит ей. Получив утвердительный ответ, Ксения поспешила рассказать о произошедшем.
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Звезда реалити-шоу «Дом-2» обратилась в салон украшений, чтобы проверить, действительно ли найденная подвеска принадлежит ей. Получив утвердительный ответ, Ксения поспешила рассказать о произошедшем.
«Я в такие вещи сложно верю, для меня это чудо какое-то. Спустя больше, чем 2-3 недели, в фотостудии нашлась цепочка в салфетке, так и лежала. Нашла уборщица, которую я, конечно же, отблагодарила. Была подключена полиция, даже детекторы в этой истории. Я не хочу выяснять, как, что, подкинули или была случайность. Самое главное, что с большой благодарностью ко всем, кто помог в этой истории и в полном счастье, что она нашлась. Кстати, замок там очень сложно открывается, мало кто умеет его открывать, но открыть его пытались, весь аж погнули», – написала Бородина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова