Россиян предупредили о новых уловках мошенников в период новогодних распродаж
Доцент Яблонских: в новогодние распродажи аферисты создают фейковые маркетплейсы
Президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских предупредил россиян об уловках мошенников в период новогодних распродаж.
В беседе с изданием «Абзац» Яблонских отметил, что опасность несут фиктивные сайты и звонки о мнимом выигрыше.
«Уловки, к которым чаще всего прибегают мошенники в праздники, — это подделка популярных маркетплейсов, а также создание левых интернет-магазинов, в которых вдруг появляются товары в несколько раз бюджетнее реальной стоимости или с пометкой «Распродажа». Самое главное — не попадаться на это. Если вы оставляли где-то свой номер телефона, мошенники могут пытаться звонить, будто вы что-то выиграли», — рассказал доцент.Эксперт назвал главными способами защиты отказ от покупок на малознакомых платформах и постоплату. Кроме того, он дал совет не оставлять персональные данные в открытом доступе и проверять адрес сайта, чтобы не передать сведения мошенникам.