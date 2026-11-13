Россиянам назвали главную ошибку при подготовке автомобиля к зиме
Автоэксперт Баканов: перед холодами нужно сменить шины и проверить аккумулятор
Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, как подготовить автомобиль к зиме.
В беседе с RT специалист подчеркнул: откладывать зимнюю подготовку до первого серьёзного гололёда нельзя.
«В первую очередь, перед зимним сезоном, конечно же, нужно подготовить шины, не дожидаясь первого серьёзного гололёда, быть во всеоружии, потому что как только будет гололёд, то будет поздно, особенно если вы живёте где-то за городом. Поэтому нужно съездить в шиномонтаж и поменять шины», — посоветовал он.Затем, по словам автоэксперта, стоит проверить аккумулятор: батарея часто теряет ёмкость, потому что её давно не заряжали, и морозным утром двигатель не запускается. Баканов рекомендовал снять АКБ, отогреть, зарядить и проверить тестером.
Кроме того, нужно обработать резиновые уплотнители и ручки силиконовыми составами, чтобы в мороз двери и окна открывались свободно. Стоит проверить салонный фильтр и заменить или очистить его, если он забился, а затем обработать стёкла специальными аэрозолями.