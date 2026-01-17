Названы пять категорий выплат, которые могут упустить пенсионеры

17 января 2026, 07:12

Аналитик Цацура: пенсионеры могут упустить выплаты за стаж

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура сообщила в беседе с агентством «Прайм», что большую часть выплат пенсионеры получают без подачи каких-либо заявлений.