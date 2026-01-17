Названы пять категорий выплат, которые могут упустить пенсионеры
Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура сообщила в беседе с агентством «Прайм», что большую часть выплат пенсионеры получают без подачи каких-либо заявлений.
По словам специалиста, некоторые выплаты доступны только после подачи заявления. Это касается надбавок за стаж и доплат за иждивенцев, а также дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДМО) за заслуги и достижения. Пенсионеры также могут оформить налоговые вычеты, подав документы в налоговую службу через сайт ФНС или лично.
Сведения о наградах и почетных званиях должны быть предоставлены пенсионером самостоятельно, поскольку социальные службы не запрашивают эту информацию, подчеркнула Цацура. Еще одной категорией являются региональные выплаты, информацию о которых можно найти на сайте местного органа самоуправления или портале региона.
