Умирающий от рака пациент прожил на 40 лет больше благодаря переезду
Жителю США Стаматису Мораитису 40 лет назад диагностировали рак. Врачи прогнозировали мужчине скорую смерть, однако он отказался сдаваться.
Как сообщает The Daily Express (DE), на тот момент пациенту было около 60 лет. Американские медики констатировали, что опухоли не поддаются лечению, а пациенту осталось жить не более полугода.
Вместо агрессивной терапии Мораитис принял решение вернуться на родной остров Икария, который известен высоким уровнем долголетия его жителей. После переезда состояние мужчины начало постепенно улучшаться. Он вернулся к физическому труду и много времени проводил с друзьями.
Спустя десятилетия Мораитис решил вернуться в США, чтобы выяснить, что могло стать причиной его неожиданного выздоровления. Однако к тому моменту врачи, поставившие ему смертельный диагноз, уже ушли из жизни.
История Мораитиса привлекла внимание исследователей феномена долголетия. Сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер, изучавший так называемые «голубые зоны» (регионы планеты, где люди живут значительно дольше среднемирового показателя), высказал предположение. По его мнению, ключевую роль в улучшении состояния мужчины сыграли резкое снижение уровня стресса и кардинальная смена образа жизни.
