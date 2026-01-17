17 января 2026, 05:50

DE: умирающий от рака пациент прожил на 40 лет больше благодаря переезду

Фото: iStock/kieferpix

Жителю США Стаматису Мораитису 40 лет назад диагностировали рак. Врачи прогнозировали мужчине скорую смерть, однако он отказался сдаваться.